NA TELONA

Bolsonaro será interpretado em filme pelo mesmo ator que fez Jesus em "A Paixão de Cristo"

Com previsão de lançamento para 2026, longa irá retratar eleições e atentado ao ex-presidente em 2018

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de EstadoO ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado - Foto: Nelson Almeida/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, será retratado em um filme. A produção, que se chama "Dark Horse", traduzida livremente como "O Azarão" para português, será uma narrativa "heroica" sobre as eleições presidenciais de 2018, como foco no atentado a facada sofrido por ele às vésperas do pleito.

O filme será dirigido pelo cineasta norte-americano Cyrus Nowrasteh, com previsão de lançamento para 2026. Já Bolsonaro será interpretado por Jim Caviezel, ator norte-americano que já viveu Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2004), e é conhecidamente antivacina e apoiador de teorias da conspiração. 

O roteiro do longa será baseado em um texto do deputado federal Mario Frias (PL-SP), que foi ministro da Cultura durante o governo Bolsonaro. As informações são que o objetivo será retratar Bolsonaro como um "improvável vencedor" das eleições presidenciais de 2018. Na ocasião, ele foi eleito com 55,13% dos votos válidos no segundo turno, e superou o petista Fernando Haddad, que teve 44,87% dos votos.

As informações são do Estadão e estão sendo repercutidas por diversos portais brasileiros. Até a publicação da matéria, nenhum dos nomes veiculados havia se pronunciado oficialmente sobre participação no longa. Confira, abaixo, tudo que se sabe sobre o filme.

'Narrativa heroica'
"Dark Horse" terá uma narrativa heroica, com flashbacks fictícios em que Bolsonaro, ainda enquanto militar do Exército na década de 1980, combate o tráfico de drogas e se torna alvo de conspirações da esquerda e do crime organizado brasileiro.

Vale lembrar, no entanto, que por ter inserções fictícios intercalados com fatos da vida do ex-presidente, nem tudo que for para a telona vai ser necessariamente verdade. Para se ter uma ideia, em 1986, quando ainda era capitão do Exército, Bolsonaro chegou a ficar 15 dias preso por publicar um artigo na revista Veja com críticas ao que considerava má remuneração dos militares. 

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro em sua residência em Brasília em 3 de setembro de 2025.Ex-presidente Jair Bolsonaro vai ganhar filme com lançamento previsto para 2026 | Foto: Sérgio Lima/AFP

Com a comoção gerada, meses depois foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro e deu início à vida política.

No ano seguinte, também foi julgado por supostamente tramar explodir bombas na Vila Militar do Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e em quartéis. Ele foi absolvido das acusações e reintegrado às Forças Armadas. Poucos meses depois, deixou a carreira militar para seguir integralmente na política.

Facada e tentativas de assassinato
O filme deverá ter um grande foco no atentado a facada sofrido por Bolsonaro durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG). Ele teve teve três perfurações no intestino que também atingiu parte do fígado e do pulmão, além de sequelas até hoje, que comprometem seu estado de saúde.

O autor da facada, Adélio Bispo, será chamado de Aurélio Barba no filme. Já o vilão principal da trama fictícia será um traficante rico e influente, de acordo com o Estadão. Bolsonaro teria mandado prender o criminoso nos tempos de atuação no Exército.

BolsonaroAtentado a facada sofrido por Bolsonaro durante passeata em 2018 | Foto: Raysa Leite/AFP 

Elenco e polêmicas
O elenco princpal do filme já foi revelado. Bolsonaro será interpretado por Jim Caviezel, que além de interpretar Jesus Cristo no filme "A Paixão de Cristo (2014)", também é conhecido por protagonizar o longa "Som da Liberdade (2023)".

O ator norte-americano já se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos. A maior delas foi ao se posicionar publicamente contra as vacinas da Covid-19. Ele também está envolvido em teorias da conspiração, e já chegou a dizer que as pessoas estão "extraindo adrenalina" das crianças, em um ato que chamou de "adrenocromagem", segundo o portal norte-americano Vanity Fair.

Jim Caviezel, ator norte-americano que já viveu Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2014), vai viver Bolsonaro em filmeJim Caviezel, ator norte-americano que já viveu Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2014), vai viver Bolsonaro em filme. - Foto: Instagram/@therealjimcaviezel/Reprodução

A família Bolsonaro também será representada no longa. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) será vivido pelo ator brasileiro Sérgio Barreto; Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo americano Eddie Finlay e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por Marcus Ornellas. 

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha caçula do casal, Laura Bolsonaro, também estarão na história. 

Prisão
A produção do filme começou na última quinta-feira (20), mesma semana em que Bolsonaro teve prisão preventiva convertida em definitiva por trama de golpe de Estado.

O ex-presidente está detido na Polícia Federal desde o último sábado (22). Ele foi preso por tentar violar a tornozeleira eletrônica com ferro quente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Após conversão aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro já pode começar a cumprir pena de 27 anos e 3 meses de prisão. 

Além dele, foram presos nesta terça os ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Internacional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), além do almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que está foragido nos Estados Unidos, também teve prisão decretada.

