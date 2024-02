A- A+

BBB 24 Bom de palpite: Marcus Vinícius quase acerta previsão da formação do próximo paredão Comissário citou a possibilidade de os participantes serem obrigados a votar em determinados grupos, algo próximo do que acontecerá no domingo (4)

Em conversa com Yasmin e Wanessa, Marcus Vinícius fez uma “previsão” quase certeira de como funcionará parte da dinâmica do próximo paredão do BBB 24.

“Se o seu top todo estiver do outro lado (para votar)? Já pensou? Tendo que votar em alguns dos cincos? Você vai ter que elencar prioridades”, afirmou.

Dinâmica da semana

A líder Fernanda colocará nesta sexta (2) quatro pessoas na mira do paredão. No sábado (3), haverá a prova do anjo, que será autoimune e poderá também imunizar outra pessoa. No domingo (4), o Big Fone irá tocar ao vivo durante a exibição do programa. Quem atender fica imune e terá o poder de dividir a casa em dois grupos (1 e 2). A líder fica fora da divisão.

Ainda no domingo, o anjo autoimune escolhe outra pessoa para ficar imune também. A líder manda um para o paredão.

Na votação da casa, haverá duas etapas. Na primeira, de voto aberto, o Grupo 1 vota no Grupo 2 e vice-versa. Os dois mais votados serão emparedados. Depois, no voto fechado, cada grupo vota em integrantes do mesmo lado. Também os dois mais votados são emparedados.

Ao todo, cinco emparedados jogam a prova “Bate e Volta”. Apenas um se salva e, assim, será formado o paredão quádruplo. Na terça-feira (6) o público conhecerá o sétimo eliminado da temporada. Será o primeiro paredão com os fãs do programa votando para a opção "sair" no reality, após os primeiros da temporada serem para ficar.

