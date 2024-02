"Bom dia, calabresos": namorada de Davi faz post irônico após briga envolvendo o brother

A- A+

A expressão "Calma, calabreso", utilizada por Davi durante a briga com MC Bin Laden e Lucas, repercutiu dentro e fora do "BBB 24". Na manhã desta quinta-feira (1º), Mani Reggo, namorada do motorista por aplicativo, resolveu brincar com a situação.

No Instagram, saudou seus seguidores com o termo utilizado pelo namorado. "Bom dia, calabresos. Ótima quinta-feira", ironizou em um story. Mani continuou a brincadeira em outra publicação, desta vez, no X (antigo Twitter).

"Como tiveram muitos pedidos para preparar o X calabreso, vou fazer e colocar aqui na minha barraca para vender! Espero vocês aqui", disse a mulher, que trabalha fazendo e vendendo lanches em Salvador.



A discussão entre Davi, Lucas e MC Bin Laden começou após o baiano ouvir seu nome em uma conversa entre os outros dois brothers. O motorista foi tirar satisfação, iniciando a troca de acusações e xingamentos.

Intimidado por Lucas e Bin, o baiano retrucou: "Calma, calabreso!". A frase foi interpretada pelos demais participantes como “gordofobia”, mas é, na verdade, um bordão utilizado pelo humorista Toninho Tornado em vídeos de “pegadinhas”.

