A- A+

RAINHA DO POP Bombeiros aprovam palco para show de Madonna, no Rio Cantora irá se apresentar neste sábado, em Copacabana

O Corpo de Bombeiros aprovou o palco e as instalações preparadas para o show de Madonna, que será realizado neste sábado (4), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A vistoria, realizada nessa quinta-feira (2), analisou as condições referentes à segurança contra possíveis incêndios e pânico, além da amplitude de saídas de emergência e o acesso a extintores de incêndio.

Além do palco principal, foram vistoriados espaços comuns, áreas VIP, acessos internos do backstage, cozinhas, passarelas, áreas administrativas, camarins da cantora e dos bailarinos e palco secundário, onde será realizado o show de abertura com o DJ Pedro Sampaio.

Como foi a inspeção

A inspeção incluiu toda a estrutura provisória em áreas externas do show, como o entorno do Copacabana Palace e a passarela que liga o hotel, onde Madonna está hospedada, até a área do evento.

O espetáculo deverá ser visto por 1,5 milhão de pessoas em Copacabana. A cantora deve subir ao palco às 21h45 e se apresentar por duas horas. O evento, no entanto, deve começar às 19h, com a apresentação de DJs, e se encerrar às 2h da madrugada de domingo.

Dezoito torres vão retransmitir imagens e som do espetáculo em frente e atrás do palco, situado em frente ao Copacabana Palace.

Veja também

São João Prévia junina: Balancê do Barcha acontece dia 11 de maio; confira atrações