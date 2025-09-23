A- A+

NETA Bon Jovi conta como virou um avô coruja: ''é loucura, mas é maravilhoso'' O filho do cantor, Jake Bongiovi, e a atriz Millie Bobby Brown adoraram uma filha

O cantor Jon Bon Jovi é avô desde que seu filho, Jake Bongiovi, e sua mulher, a atriz Millie Bobby Brown, decidiram adotar uma filha. No domingo, 21, Bon Jovi participou do podcast da influenciadora Bunnie XO e contou como se sentiu ao se tornar avô.

"É uma loucura, mas é maravilhoso", resumiu. Bon Jovi disse ainda que se sente "nas nuvens" com a chegada da neta cujo nome ainda não foi revelado. O veterano disse ainda que a chegada da neta mudou completamente as dinâmicas familiares.

"Eles adotaram uma menina, nós conhecemos a bebê, obviamente, e imediatamente ela se torna sua neta, sabe o que quero dizer? É a sua bebê", disse o vovô coruja.

Millie e Jake se casaram em maio de 2024. Ela ganhou reconhecimento mundial por seu papel como Onze na série Stranger Things, exibida pela Netflix. Jake também é ator. Seu último personagem foi Justin, do filme musical Rockbottom, de Todd Tucker.

Na entrevista que Bon Jovi deu a Bunnie XO, ele comentou sobre as críticas que o casal recebeu por se casar tão jovem. Ela tem 21 anos e ele 23. "Nós abençoamos porque entendemos, sabe? Eles são meio que maduros para a idade. Ela vem de uma família em que os pais ainda estão juntos e se casaram muito jovens também. Ela e Jake se apaixonaram e nós pensamos: ‘ok, vamos apoiar isso’. E está dando certo", disse o cantor.

Veja também