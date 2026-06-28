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lesão 'Bond girl' Eva Green é hospitalizada após acidente em set da série 'Vandinha' Atriz francesa sofreu lesão na perna durante filmagens da terceira temporada da produção da Netflix, na Irlanda; gravações precisaram ser interrompidas temporariamente

A atriz francesa Eva Green, de 45 anos, foi hospitalizada após sofrer uma lesão na perna durante as gravações da terceira temporada da série "Vandinha", da Netflix. O acidente ocorreu nas proximidades de Dublin, na Irlanda, onde a produção está sendo filmada, e levou à interrupção temporária das gravações para que a atriz recebesse atendimento médico.

Segundo informações publicadas pela imprensa britânica, Green foi atendida por médicos no local e, em seguida, levada a um hospital por precaução. De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal The Sun, a atriz sentia dores após o acidente, mas se recupera bem. A pausa na produção exigiu o remanejamento do cronograma de filmagens.

Conhecida por interpretar Vesper Lynd em "007: Cassino Royale", Eva Green fará sua estreia na terceira temporada de "Vandinha" no papel de Ophelia Frump, irmã de Morticia Addams. A personagem foi anunciada em novembro do ano passado e integra os novos mistérios da série estrelada por Jenna Ortega.

"Vandinha" é a série em língua inglesa de maior audiência da história da Netflix e tem direção de alguns episódios assinada por Tim Burton. As filmagens da produção já haviam sido interrompidas anteriormente, em 2023, em razão da greve dos roteiristas de Hollywood.

Até o momento, nem a Netflix nem representantes de Eva Green comentaram oficialmente o acidente.

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