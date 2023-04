A- A+

FILME Boneca da 'Pequena Sereia' inspirada em Halle Bailey vira best-seller nos EUA Atriz recebeu elogios por interpretação da música ""Part of Your World", uma das mais famosas da animação

Falta um mês para a estreia do live-action de "A pequena sereia" nos cinemas, mas a boneca oficial da Disney baseada em Halle Bailey, atriz que dará vida a Ariel, já está disponível para compra e é um sucesso. Lançada no último domingo (23), a boneca extremamente semelhante à atriz já se tornou a mais vendida no site Amazon nos Estados Unidos. O brinquedo é uma edição limitada e no Brasil, está disponível por R$ 349,99.





Em março, Halle já tinha dado aos fãs uma prévia da boneca. "A garotinha dentro de mim está se beliscando agora... eu tenho minha própria boneca Ariel da Pequena Sereia!!! Estou literalmente sufocando porque isso significa muito para mim. Ter uma que se parece comigo, que é meu personagem favorito da Disney, é muito surreal", disse ao anunciar o lançamento.

Na última quarta-feira (26), a Disney lançou a música "Part of Your World", uma das mais famosas canções da animação, agora com Halle Bailey assumindo os vocais. Previamente vítima de ataques racistas ao ser escolhida para o papel de Ariel, a atriz e cantora recebeu muitos elogios por sua voz. Nos comentários do vídeo no YouTube, a grande maioria das mensagens são de apoio.

Dirigida por Rob Marshall, de "Chicago", a versão live-action de "A pequena sereia" chega aos cinemas no dia 25 de maio.

