Boneca que inspirou Annabelle desapareceu? Saiba a origem do boato sobre brinquedo

Após rumores de que havia desaparecido em Nova Orleans, a boneca de pano Raggey Ann original que inspirou a Annabelle da franquia "Invocação do mal" foi mostrada no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut, onde é mantida desde os anos 1970.

Os boatos de que a boneca "possuída por demônios" teria escapado de seu invólucro enquanto viajava pelo país na Devils on the Run Tour, organizada pela New England Society for Psychic Research (NESPR), tiveram início quando visitantes disseram não ter visto a boneca durante um passeio.

Ao mesmo tempo, um incêndio na vizinha Nottoway Plantation, mansão de 1859 que sediou uma das maiores fazendas de trabalho escravo nos EUA, em White Castle, Louisiana, passou a ser associado com o desaparecimento da boneca.

Dan Rivera, principal investigador da NESPR, desmascarou as teorias do sumiço ao postar um vídeo no TikTok no final de semana, mostrando a boneca no Museu Oculto dos Warren, e avisando que ela estará na Rock Island Roadhouse Esoteric Expo 2025 em Rock Island, Illinois, em 4 de outubro. Não foi a primeira vez que boatos sobre o desaparecimento da boneca surgem: em 2023, a sua "fuga" viralizou rapidamente e chegou aos trending topics do X.

A origem de Annabelle

A verdadeira boneca que inspirou Annabelle foi descoberta pelos célebres investigadores de fenômenos paranormais americanos Edward "Ed" Warren e Lorraine Rita Warren (no cinema, interpretados por Patrick Wilson e Verma Farmiga).

Diferente da boneca usada no cinema, a original era um modelo de pano Raggey Ann, inspirada num brinquedo da filha do ilustrador e autor de livros infantis Johnny Gruelle (1880-1938). Com o sucesso literário, a personagem passou a ser comercializada nos EUA a partir da década de 1910.

Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna chamou Ed e Lorraine para investigar sua boneca Raggey Ann, que havia sido dada pela mãe. Ela e uma colega de quarto diziam ter a impressão de que ela os observava e que parecia mudar de lugar sozinha com frequência.

Os Warren levaram a boneca, dizendo às amigas que estavam "sendo manipuladas por uma presença inumana", possuída pelo espírito de uma menina de sete anos chamada Annabelle Higgins.

Desde então, a verdadeira Annabelle está exposta no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut, presa numa caixa de vidro com um aviso de que não pode ser aberta.

Lá a boneca fica em companhia de outros itens coletados entre os mais de 10 mil casos paranormais que o casal dizia ter desvendado, como máscaras, fotos, animais empalhados, caveiras e outros objetos relacionados ao ocultismo. Ed Warren morreu em 2006 e Lorraine, em 2019, aos 92 anos. O local é mantido por seus familiares e continua recebendo visitantes.

