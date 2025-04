A- A+

Sem comprador Boneco original usado em 'E.T.' vai a leilão em Nova York... mas não é arrematado Projetado e criado em 1981, figura tem pouco mais de um metro de altura; casa de leilões tinha expectativa de conseguir até R$ 5 milhões com venda

O modelo original criado pelo artista italiano Carlo Rambaldi para representar o alienígena do filme de sucesso "E.T., o Extraterrestre", que estava à venda em Nova York, não encontrou comprador, anunciou a casa de leilões Sotheby's nesta quinta-feira (3).

A casa de leilões estimou que o modelo seria arrematado entre US$ 600 mil e US$ 900 mil (entre R$ 3,3 milhão e R$ 5 milhões).

Projetado e criado em 1981, a figura, com pouco mais de um metro de altura, estrelou a icônica "cena do armário" em que E.T. se esconde entre bichos de pelúcia.

Da coleção pessoal do famoso maquiador e artista italiano de efeitos especiais, este é um dos três E.T. usado nas filmagens do clássico de ficção científica de Steven Spielberg de 1982, um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos.

Em 2022, um autômato de metal representando E.T., que também foi usado durante as filmagens, foi vendido por US$ 2,56 milhões (cerca de R$ 14,4 milhões) na casa de leilões americana Julien's.

