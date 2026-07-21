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AGENDA CULTURAL Bonecos Gigantes de Olinda pegam estrada para exposição gratuita no interior de Pernambuco A segunda edição da mostra itinerante fará passagem pelas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Buenos Aires e Caruaru

Alguns dos personagens mais ilustres da cultura popular de Olinda estão prontos para pegar a estrada pela segunda vez e visitar o interior de Pernambuco. Entre os meses de agosto e setembro deste ano, as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Buenos Aires e Caruaru recebem a segunda edição da "Exposição Itinerante - Bonecos Gigantes".

Sob a assinatura do artista plástico, mestre bonequeiro e produtor cultural André Vasconcelos, a mostra gratuita reúne 15 bonecos gigantes que celebram a memória, a arte e as tradições ricas de diferentes regiões do estado.

Mais do que gigantes

Com mais de um século de história, os bonecos gigantes são considerados símbolos do Carnaval de Olinda e da própria identidade cultural pernambucana. Nesta segunda edição do projeto, o público poderá ver de perto criações inspiradas nos personagens do Cavalo-Marinho (representados por Mateus e Catirina), nos tradicionais Papangus de Bezerros (patrimônio cultural do Agreste), nos emblemáticos Caretas de Triunfo (símbolo do Carnaval do Sertão) e na irreverente La Ursa.

A exposição apresenta, ainda, a coleção "Gigantes da Música Popular Brasileira", confeccionada para homenagear grandes ícones da história da música nacional.

Aberturas com diálogo cultural

Em cada município, a abertura oficial do evento contará com uma entrevista com Sílvio Botelho e com o criador André Vasconcelos. Será uma roda de conversa aberta, mediada pelo jornalista Leokárcio Cavalcanti, compartilhando detalhes históricos, curiosidades de bastidores e os desafios práticos da confecção artesanal das figuras monumentais de Olinda.

Sobre o mestre

Natural de Olinda, André Vasconcelos é discípulo direto do Mestre Sílvio Botelho, referência maior da arte dos bonecos gigantes no Brasil (e que participa desta edição como convidado especial da exposição).

Suas obras já ultrapassaram as fronteiras do estado, tendo participado da exposição Trabalho de Carnaval, onde teve seu boneco Papangu Folia de Cores, exposto na Pinacoteca de São Paulo, de novembro de 2025 a abril deste ano, e outros 3 dos seus bonecos gigantes participaram da celebração de 200 anos de relações entre Brasil e França em Paris, em julho do ano passado.



Inclusão e acessibilidade

Comprometido com a democratização do acesso à cultura, o projeto preparou uma robusta estrutura de acessibilidade para garantir que todos os públicos usufruam da mostra. Todas as entrevistas de abertura contarão com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Cada um dos 15 bonecos gigantes virá acompanhado de um breve texto histórico-biográfico da personalidade ou manifestação representada e, para as pessoas cegas ou de baixa visão, terá um QR Code individual, permitindo o acesso imediato à audiodescrição completa da obra diretamente pelo telefone celular. A segunda edição da exposição conta com o incentivo do Funcultura

Confira o cronograma de circulação:

Santa Cruz do Capibaribe

Abertura em 07 de agosto, disponível até 21 de agosto

Buenos Aires

Abertura em 22 de agosto, disponível até 07 de setembro.

Caruaru

Abertura em 12 de setembro, disponível até 27 de setembro.

Serviço

"Exposição Itinerante - Bonecos Gigantes"

Quando: 7 de agosto até 27 de setembro

Onde: Santa Cruz do Capibaribe, Buenos Aires e Caruaru

Entrada gratuita e aberta ao público (em espaços expositivos públicos de cada cidade)

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