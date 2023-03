Bonequeira e arte-terapeuta Fátima Caio morre na madrugada desta quinta-feira (16)

A- A+

A bonequeira, atriz, psicóloga e arte-terapeuta Fátima Caio morreu, na madrugada desta quinta-feira (16), por complicações provocadas por um câncer linfático.



Entre muitos trabalhos por Fátima no grupo destaca-se a serie 500 Anos do Brasil. O velório de Fátima Caio acontece no Memorial Guararapes e segue até às 16h desta quinta-feira (16). O sepultamento está marcado para 16h30.

Trajetória

A artista é uma das fundadoras do grupo Mão Molenga Teatro de Bonecos, desde 1987, ao lado do irmão Fábio Caio e dos amigos Marcondes Lima, Fátima Caio e Carla Denise, com quem tinha amizade desde a época de estudantes, na Universidade Federal de Pernamb uco (UFPE). Ao longo da vida, desenvolveu várias atividades educativas e de psicoterapia.



O grupo Mão Molenga trabalha com bonecos e formas animadas. As experimentações no teatro começaram em 1986 e se estenderam ao audiviovisual a partir de 1991.

Veja também

LITERATURA Aos 101 anos, filósofo francês Edgar Morin publica 2º livro em 2023