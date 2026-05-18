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Cinema Bong Joon-ho estreia na animação 3D com trama nas profundezas do oceano Elenco chamou atenção especialmente pela presença de Herzog, um dos cineastas mais respeitados do cinema contemporâneo, conhecido por produções como Grizzly Man e Nosferatu

O cineasta sul-coreano Bong Joon-ho está prestes a explorar um território novo em sua carreira. Conhecido por Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme de 2020, o diretor agora aposta em uma animação visualmente ambiciosa e cercada de estrelas de Hollywood. Intitulado Ally, o longa teve seu elenco oficial de vozes revelado pela revista Variety.

A produção marca a estreia de Bong Joon-ho no universo da animação em computação gráfica 3D e promete unir aventura, fantasia, humor e emoção em uma narrativa ambientada no sul do Oceano Pacífico.

Para dar voz aos personagens, Bong reuniu um time de peso: Bradley Cooper, Dave Bautista, Ayo Edebiri, Finn Wolfhard, Werner Herzog, Rachel House e a jovem Alex Jayne Go, responsável por interpretar a protagonista. A escalação chamou atenção especialmente pela presença de Herzog, um dos cineastas mais respeitados do cinema contemporâneo, conhecido por produções como Grizzly Man e Nosferatu.

Lula-porquinho

No centro da história está Ally, uma curiosa criatura marinha descrita como uma "lula-porquinho" que vive escondida nas regiões inexploradas do Pacífico Sul. Fascinada pelo mundo acima da superfície, ela sonha em ver o sol pela primeira vez e se tornar a estrela de um documentário sobre a vida selvagem.

A rotina tranquila das profundezas muda após o misterioso afundamento de uma aeronave no oceano. O acidente coloca o hábitat em risco e dá início a uma jornada de sobrevivência rumo à superfície.

Segundo a sinopse, o filme será inspirado em criaturas marinhas reais e abordará temas como amizade, coragem, convivência e transformação.

O projeto ainda reúne artistas de 12 países diferentes e conta com profissionais renomados da indústria da animação, incluindo o supervisor Jae Hyung Kim, que trabalhou em Toy Story 4 e Divertida Mente.

A empresa DNEG, vencedora do Oscar por trabalhos em Duna e A Origem, também participa da produção. Nos Estados Unidos, a distribuição ficará sob responsabilidade da Neon, empresa que também esteve por trás da campanha histórica de Parasita no Oscar. A estreia está prevista para 2027.

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