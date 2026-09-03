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TV Boni revela destino das toneladas de cartas enviadas para Xuxa em 1987 Antes das redes sociais, carinho dos fãs pela apresentadora chegava por cartas

As toneladas de cartas enviadas por fãs a Xuxa Meneghel durante o auge do Xou da Xuxa, na década de 1980, chegaram a exigir uma estrutura própria para armazenamento.

Nesta quinta-feira (3), José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, revelou o destino dado às correspondências recebidas pela apresentadora em 1987.

Ex-diretor e ex-vice-presidente de Operações da Globo, Boni contou que o volume de cartas foi tão grande que a emissora precisou alugar um galpão para acomodá-las.

"Você não imagina o que fazer com as toneladas de cartas que a Xuxa recebeu no ano de 1987. A quantidade foi tão grande que eu tive que alugar um galpão, mas não era um galpãozinho", começou dizendo.

A estrutura, segundo ele, contava com empilhadeiras, prateleiras e uma equipe dedicada exclusivamente à organização das correspondências.

"Foi um galpão com empilhadeira, com prateleiras e 12 funcionários para cuidar das cartas. Uma coisa brutal. No final do ano, queriam fazer um incêndio, levar as cartas para um lugar qualquer e queimar aquelas cartas todas", acrescentou Boni.

A solução, porém, não foi eliminar as cartas. Diante da quantidade acumulada, o executivo teve outra ideia.

"Vamos pesar isso, vender como papel reciclável e aproveitar o dinheiro para doar para as crianças de alguma entidade que a Xuxa escolher".

A sugestão foi aceita, e as correspondências acabaram sendo destinadas à reciclagem, com a verba revertida para uma instituição escolhida pela apresentadora.

A revelação provocou reações entre seguidores de Boni nas redes sociais. Alguns fãs lembraram das próprias cartas enviadas à apresentadora na infância.

"Não acredito que fizeram isso com a carta de rolo que fiz com 25 mil eu te amo e cheia de desenhos", comentou uma pessoa aos risos.

"Minha carta no meio! Fico feliz de ter ajudado outras crianças", disse outra. Minha cartinha foi reciclada", falou mais uma.

"Eu achei legal, pois todos que mandaram as cartinhas para a Xuxa se sentiram amadas e ainda vocês ajudaram uma instituição", disse outra. "Poxa, Boni, agora eu entendi tudo", brincou um seguidor.

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