BBB Boninho avisa que participantes do BBB 23 terão uma surpresa nesta quinta-feira (9) Diretor não informou qual será a novidade, mas adiantou que ela deve acontecer ao meio-dia

Boninho fez uma publicação em seu Instagram, na tarde desta quarta-feira (8), para atiçar a curiosidade dos fãs do BBB 23. No vídeo, o diretor anunciou que os participantes do programa terão uma surpresa nesta quinta-feira (9), às 12h.





"Vamos balançar a casa? Amanhã tem surpresa para eles ao meio-dia", disse o global.



Nos comentários, o público tentou adivinhar qual seria a surpresa. A um internauta que “chutou” que a novidade seria a entrada de uma estrangeira no reality, o diretor respondeu: “Notícia fake”.

