BBB23 Boninho confirma primeiro Jogo da Discórdia para esta terça-feira (17), segundo dia do BBB Anúncio foi feito pelo Instagram do diretor

Boninho usou seu perfil no Instagram para anunciar o primeiro Jogo da Discórdia do BBB23. A dinâmica, que é uma das favoritas do público, geralmente acontece às segunda-feiras do reality show. No entanto, desta vez, o jogo ocorre nesta terça-feira (17).

Já que o BBB começou na segunda-feira, a gente pensou: O que pode ter na terça? Jogo da Discórdia!, disse o diretor do programa.

