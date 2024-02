A- A+

BBB 24 Boninho confirma Tadeu Schmidt na apresentação do Big Brother Brasil até 2027 O diretor do programa fez uma publicação nesta quinta-feira (29) para fazer o anúncio

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho publicou uma foto nas redes sociais nesta quinta-feira (29) ao lado de Tadeu Schmidt e outras duas pessoas confirmando a manutenção do apresentador e equipe até 2027 no comando do Reality Show.

"Um brinde à harmonia da casa e esse time que vai estar junto mais três edições! Isso mesmo! Rumo ao BBB27. E quem sabe 28,29, quero bater os 30", escreveu Boninho na publicação.

Tadeu começou a apresentar o BBB na edição 22 e já está no seu terceiro programa. Os outros apresentadores do programa foram Tiago Leifert, entre 2017 e 2021, e Pedro Bial nas edições anteriores.





Veja também

BBB 24 Boninho revela que Big Fone terá cinco toques no BBB 24, com "trotes" e indicação ao Paredão