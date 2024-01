A- A+

BBB 24 Boninho dá spoiler da Prova do Líder desta quinta (18), no BBB 24; confira

Em publicação nas redes sociais, Boninho deu spoiler sobre a Prova do Líder que começará na edição desta quinta (18) do BBB 24. Segundo o "big boss", a prova envolverá sorte e agilidade. Ele aparece no cenário de prova, com um grande celular ao fundo.

"A prova começa aqui nesse celular. Depois, eles vão para uma prova de sorte e, no final de tudo, um trio vai correr atrás de moedinhas. Quem vai levar?", indaga Boninho.

Confira o post



