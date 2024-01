A- A+

BBB 24 Boninho dá spoiler de Prova do Líder desta quinta-feira (11) "Big boss" aparece no cenário da prova e entrega um pouco do que acontecerá na disputa

Em publicação no seu Instagram, o diretor geral do BBB 24, Boninho, adiantou para o público pistas sobre a Prova do Líder que acontecerá no programa desta quinta (11). Na postagem, o "'big boss" aparece no cenário da prova e entrega:

"A galera vai ter que levar as comprar para as casas. E o vencedor é quem tirar o cartão sorteado", contou Boninho.

Na legenda, ele ainda disse: "Quinta animada, com eliminação, novo líder e para terminar o alvo do líder!" Ou seja: o novo (ou nova) líder já fará hoje a sua indicação ao próximo Paredão?





