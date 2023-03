A- A+

BBB23 Boninho define participante que vai para "La Casa de Los Famosos" Reality brasileiro BBB vai fazer troca com versão gringa do programa

Boniho, diretor do Big Brother Brasil (BBB23), revelou neste sábado (11) em seu Instagram o participante que será enviado para “La Casa de Los Famosos”, versão americana em espanhol do Big Brother.

Boninho publicou a foto de um passaporte do México com o rosto da ex-participante Key Alves, e na legenda foi marcada a conta do reality espanhol.

A dinâmica, que é inédita no reality brasileiro, foi divulgada pelo diretor através da sua conta do Instagram em janeiro e só agora, em março, Boninho definiiu quem iria para o intercâmbio.

Key Alves, foi eliminada no oitavo paredão do reality realizado na terça-feira (7) com 56,76% dos votos. A jogadora teve uma trajetoria polêmica marcada por intrigas entre os particpantes e cancelamentos na internet.

