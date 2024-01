Boninho diz que paredão de terça (30) está acirrado, com diferença de 300 votos

A- A+

Disputa acirrada no paredão desta terça (30) no Big Brother Brasil 2024. O diretor do programa, Boninho, informou que a votação envolvendo Isabelle, Luigi, Juninho e Alana tem diferença de apenas 300 votos entre quem fica e quem deixará a casa após o discurso do apresentador Tadeu Schmidt.

“Um fica, o outro sai. Cada hora muda. Às vezes, a diferença é de 300 votos pra cá ou pra lá, é uma loucura", afirmou Boninho. O paredão quádruplo teve reviravoltas ao longo das últimas horas, com trocas de posições entre os que estão com menos votos.

