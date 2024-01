A- A+

O BBB 24 nem estreia nesta segunda (8) e ainda há muitas dúvidas sobre as mudanças nas dinâmicas do programa. Em entrevista ao podcast ‘Isso é Fantástico’, Boninho explicou para Renata Capucci como funcionará o "Sincerão", quadro que substituirá o "Jogo da Discórdia" no reality às segundas-feiras para garantir o famigerado"fogo no parquinho".



"O Sincerão é o Big Brother às avessas, substituindo o Jogo da Discórdia. Toda segunda-feira, nós teremos um jogo onde os protagonistas da semana vão conversar com o Tadeu. Vai ser o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Eles vão do lado de fora da casa e Tadeu vai provocar algumas perguntas com eles", explicou o diretor.

No Sincerão, o elenco do BBB 24 vai bater um papo com o apresentador Tadeu Schmidt, que irá questioná-los sobre os outros participantes e perguntar o que eles estão achando do jogo. Enquanto isso, os outros moradores da casa do BBB estarão assistindo tudo.

"O resto da casa vai assistir a esse momento lá de dentro, sem poder dar a réplica. A ideia é que eles ouçam o que eles estão falando e, depois que acabar o programa, o Multishow e o Globoplay vão se deleitar nesse reencontro sempre maravilhoso, sempre delicioso e calmo que eles vão ter na volta dessas críticas e percepções", completa Boninho, que explicou o motivo da mudança. "Descobrimos que eles estavam deixando para conversar sempre na segunda-feira, no Jogo da Discórdia. Então, agora, ou você é um protagonista da semana, ou você resolve seus problemas lá na casa", afirma.

