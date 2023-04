A- A+

bbb 23 Boninho lança enquete para público decidir se fecha ou não um dos quartos do BBB 23 Nas redes sociais, o diretor do programa quer a opinião do público para fechar o quarto Fundo do Mar ou o Deserto

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, abriu uma enquete em suas redes sociais, na segunda (10), para saber se deve ou não fechar um dos quartos (Deserto ou Fundo do Mar) do BBB 23. Até o momento da publicação deste texto, a opção "sim" está com 83% dos votos. Já a opção "deixa mais" está com 17%.

Nas edições anteriores, os quartos menores foram fechados semanas antes do fim do programa, como aconteceu com o Lollipop na edição de 2022.

Na enquete, o público que quer o fechamento de um dos quartos está divido. Alguns pedem para fechar o Fundo do Mar, outros, o Deserto. “Fecha o deserto!! queremos as senhoritas morello dormindo no chão do fundo do mar”, disse uma. “Fecha! de preferência o fundo do mar, se o Black sozinho incomodou as proprietárias imagina ter que aturar o bonde todo!”, disse outro.

