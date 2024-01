A- A+

BBB 24 Boninho nega bronca em Rodriguinho por não envolvimento com o BBB 24; confira vídeo Diretor do reality usou o Instagram para defender atitudes do brother na casa

Em meio aos burburinhos de que a produção do Big Brother Brasil iria chamar a atenção de Rodriguinho sobre ele não se envolver com o reality, o diretor do programa, Boninho, usou as redes sociais para desmentir a informação nesta terça-feira (23). Veja no vídeo abaixo.

Através de sua conta no Instagram, Boninho declarou que tem gostado da participação do cantor no programa.

"Só para desmentir uma coisa. Teve uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho, o público nem tanto. Não teve nenhuma chamada, isso teria vazado no ar, vocês escutam praticamente 100% do que a gente fala. Nem eu, nem Dourado, nem ninguém chamou a atenção dele", falou o diretor.

