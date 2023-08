A- A+

BBB 24 Boninho procura participantes para a próxima edição no Recife; confira postagem O produtor está se dedicando ao processo de seleção e no momento está atrás de um participante em Pernambuco

O produtor e diretor da TV Globo responsável pelo programa do Big Brother, José Bonifácio Oliveira, mais conhecido como Boninho, está atrás dos próximos integrantes do reality. Nos últimos dias, ele tem postado em seu instagram sua viagem com a equipe por trás da seleção dos próximos participantes da casa mais vigiada do Brasil e, nesta quarta-feira (23), chegou a vez do Recife.

Desde o sucesso do economista e influencer pernambucano Gil do Vigor, do BBB 21, as expectativas para os participantes daqui têm sido altas e a produção do programa tenta explorar a região por potenciais candidatos. Boninho fez duas publicações que remetem a cidade ao Estado, uma tomando suco de umbu cajá e outra comendo um bolo de rolo no restaurante Oficina do Sabor, em Olinda.

"Já entramos no clima de Recife. Umbu cajá e saúde para todo mundo", disse o produtor em vídeo.

Confira publicação na íntegra:

