Boninho resolve manter "pegadinha" com Leidy Elin e incluir mais um participante

Após “trollar” Leidy Elin, Boninho resolveu estender a brincadeira para outro participante. Agora, além da sister, Michel também terá o seu microfone trocado diversas vezes pela produção.

“Vamos subir o sarrafo da troca de microfone. Vou colocar para vocês agora o Michel no jogo. Então, vamos manter mais dois dias de troca, agora com Leidy e Michel. Meio-dia e cinco da tarde. Bora”, disse o diretor no vídeo do Instagram.

Na legenda da publicação, Boninho escreveu: “Bora aumentar a trabalho para nossos ‘Plantagonistas’ já que Leidy está no ritmo de troca, vamos botar Michel nessa vibe também!!! Sucesso é que troca microfone”.



Leidy foi chamada duas vezes, na quarta-feira (14), para realizar trocas de microfone. As solicitações, no entanto, não passaram de uma pegadinha do diretor do programa, motivado por uma teoria criada pela trancista.

Após o Paredão da última terça-feira (13), Leidy apontou que já acreditava no favoritismo de Davi fora da casa e apontou uma suposta evidência. “A anteninha ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão”, disse.

