Boninho revela novo visual dos "dummies" para o "BBB 23"

A- A+

Boninho já havia anunciado que os “dummies” do “Big Brother Brasil” passariam por uma mudança em 2023. No último domingo (1°), o diretor revelou a nova aparência dos assistentes do reality show.

A novidade foi publicada nas páginas do diretor e do programa no Instagram. “Ano novo, vida nova… Dummie novo”, escreveu Boninho. Responsáveis por ajudar na organização das festas, provas e ações do programa, os personagens passaram por uma reformulação nos seus uniformes.



O azul da roupa antiga foi substituído pelas cores branca e amarela. A máscara que cobre o rosto perdeu a estampa de máscara de proteção e agora exibe o desenho de uma boca retangular.



O “BBB 23” terá início no dia 16 de janeiro, com Tadeu Schmidt novamente na apresentação. Uma das novidades desta edição é a realização da “Casa de Vidro” antes do início oficial do reality.

Veja também

Redes sociais Com 13 milhões de seguidores, Mirella Santos tem perfil no Instagram derrubado