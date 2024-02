A- A+

BBB 24 Boninho revela que Big Fone terá cinco toques no BBB 24, com "trotes" e indicação ao Paredão Dinâmica começa nesta sexta-feira (1º)

Boninho, diretor do “Big Brother Brasil 2024”, adiantou ao público parte da dinâmica desta semana no reality. De acordo com ele, o Big Fone deve tocar cinco vezes nos próximos dias, sendo que as quatro primeiras serão “trotes”.

“Não me provoca que eu pego pilha. Ficam me cutucando, galera da internet, Instagram. Vou cair nessa pilha? Caí. Caí e vou trolar eles de novo”, brincou o diretor, no vídeo publicado nas redes sociais.

“Seu celular já tocou e não deu nada? É isso que vai acontecer na casa. A gente vai tocar o Big Fone cinco vezes. Quando eles atenderem, vai dar ocupado. Ninguém vai estar lá para falar”, revelou.



Após as “pegadinhas”, o quinto toque será “valendo” e colocará quem atender diretamente no Paredão. Isso só vai acontecer no domingo (3), às 17h20, mas o Big Fone já começará a tocar nesta sexta-feira (1º).

Veja também

EBC Intercom e EBC celebram 50 anos do Parque do Rodeador em lives