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SAÚDE Bonnie Tyler, de "Total Eclipse of the Heart", é internada em Portugal e está em coma induzido Artista britânica de 74 anos passou por procedimento intestinal emergencial; equipe pede respeito à privacidade durante recuperação

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A cantora britânica Bonnie Tyler foi submetida a um coma induzido após passar por uma cirurgia de emergência nesta quarta (7), segundo informações divulgadas pelo jornal The Guardian. A medida médica teria sido adotada para auxiliar no processo de recuperação da artista, de 74 anos.

Em comunicado enviado à imprensa, um representante da cantora afirmou: “Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil, por favor.”

Bonnie Tyler precisou ser levada às pressas a um hospital em Portugal, onde vive atualmente, para realizar um procedimento intestinal de urgência.



Segundo nota oficial publicada no site oficial de Bonnie Tyler – que está internada no Hospital de Faro (200 km de Lisboa) – , a cirurgia foi bem-sucedida.

"É com grande pesar que anunciamos que Bonnie foi internada em um hospital em Faro, Portugal, onde possui uma casa, para uma cirurgia intestinal de emergência. A cirurgia foi bem-sucedida e ela já está se recuperando. Sabemos que toda a sua família, amigos e fãs ficarão preocupados com esta notícia e desejarão a ela uma recuperação completa e rápida", diz a nota.

Quem é

Nascida no País de Gales sob o nome de Gaynor Hopkins, a artista alcançou reconhecimento internacional no fim dos anos 1970 com a canção “It’s a Heartache”.

Na década seguinte, consolidou seu espaço entre os grandes nomes do pop com sucessos como “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”.

Conhecida pela voz rouca e pela estética marcada pelos cabelos loiros, a cantora também representou o Reino Unido no Eurovision Song Contest 2013 com a faixa “Believe in Me”, encerrando a disputa na 19ª posição.

Em 2023, Bonnie Tyler recebeu do rei Charles III a honraria de membro da Ordem do Império Britânico (MBE), reconhecimento concedido por sua contribuição à música e à cultura britânica.

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