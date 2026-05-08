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FAMOSOS Bonnie Tyler: entenda a cirurgia feita pela cantora antes de ser colocada em coma induzido Artista precisou ser operada de urgência após sofrer o rompimento do apêndice

A cantora britânica Bonnie Tyler, de 74 anos, conhecida por seu sucesso "Total Eclipse of the Heart", foi colocada em coma induzido, ontem, após ser submetida a uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal, disse seu porta-voz, Judd Lander, nesta sexta-feira.

“Os médicos de Bonnie a colocaram em coma induzido para favorecer sua recuperação. Pedimos que respeitem sua privacidade nestes momentos difíceis”, afirmou em uma declaração transmitida à AFP.

Bonnie havia sido internada na quarta-feira em um hospital de Faro, no sul de Portugal, para se submeter a uma “cirurgia intestinal de emergência”. Informações iniciais chegaram a indicar que o procedimento havia “corrido bem”, sem mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Seu entorno havia anunciado inicialmente que a intervenção havia “ocorrido bem”, e que a artista estava “em convalescença”, sem dar mais detalhes sobre seu estado de saúde. Ao jornal português Correio da Manhã, Liberto Mealha, amigo de longa data de Bonnie, contou que a cantora sofreu o rompimento do apêndice:

— Ela começou a sentir-se mal durante um concerto em Londres e foi a um médico fazer exames, mas lá não detectaram nada. Decidiu viajar para o Algarve onde começou a sentir fortes dores abdominais. Dois dias depois foi a um hospital privado, que a enviou de urgência para o hospital de Faro porque o apêndice tinha se rompido e tinha de ser operada de urgência.

Ainda de acordo com o Correio da Manhã, o estado clínico da cantora se agravou nos últimos dias devido a uma infecção generalizada que os médicos tentaram controlar com doses elevadas de antibióticos.

Segundo informações do Einstein Hospital Israelite, a apendicite é uma inflamação do apêndice, órgão que fica localizado no lado direito do abdômen, na porção mais para baixo, conectado ao intestino. Ele tem cerca de 10 centímetros de comprimento e não é fundamental para a vida.

Por isso, quando ele inflama, o tratamento envolve necessariamente a cirurgia para remoção do órgão. Isso acontece justamente porque, quando não tratado a tempo, o órgão pode se romper, levando o conteúdo fecal presente dentro dele a se espalhar na cavidade abdominal, gerando um elevado risco de infecção generalizada na região, chamada de peritonite.

Quando o apêndice já foi rompido, o tratamento é mais difícil. Ele envolve também a operação para remover o órgão (apendicectomia), mas, durante o procedimento, os médicos precisam realizar uma limpeza completa da cavidade abdominal.

Além disso, é preciso utilizar antibióticos mais potentes e por um período de tempo maior para combater a chance de infecção. Podem ser necessárias ainda drenagens de abscessos, acúmulos localizados de pus, gerados pelo rompimento.

Bonnie iria começar turnê

Aos 74 anos, Bonnie iria iniciar uma turnê no próximo dia 22 com previsão de acontecer até dezembro. Em março, ela disse à revista britânica Hello! que estava “em forma” e “realmente gostando de fazer os shows”.

— Eu ainda estou arrasando no palco com minha banda maravilhosa, e se você tem saúde, você tem tudo. Faço Pilates em casa, apenas 20 minutos por dia, é algo que posso fazer nos quartos de hotel.

Na ocasião, ela comentou que o problema mais urgente era a condição de seus joelhos, mas que havia passado por um procedimento considerado “muito bem-sucedido”, que ela esperava durar “por muito tempo”.

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