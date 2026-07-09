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LUTO NA MÚSICA Bonnie Tyler fez dueto com Fábio Jr. nos anos 1980; relembre a parceria Cantora britânica, dona de sucessos como "Total Eclipse of the Heart", morreu em Portugal após complicações de uma cirurgia

A morte de Bonnie Tyler, aos 75 anos, nesta quinta-feira, em Faro, no sul de Portugal, também faz o público brasileiro relembrar uma parceria que marcou época. Dona de alguns dos maiores sucessos da música pop dos anos 1980, a cantora dividiu os vocais com Fábio Jr. em "Sem limites para sonhar", versão bilíngue lançada no álbum homônimo do artista brasileiro e que se tornou um dos duetos românticos mais conhecidos da década.

A artista estava internada desde 30 de abril, após passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino. Segundo informações divulgadas por sua equipe, o estado de saúde se agravou nos últimos dias, levando à internação na unidade de terapia intensiva (UTI) e à indução de coma. Bonnie morreu nesta quinta-feira em um hospital na região do Algarve.



Parceria aproximou cantora do público brasileiro

Ao longo da carreira, Bonnie Tyler colaborou com nomes importantes da música internacional, como Elton John, George Martin e Mike Oldfield. Entre essas parcerias, uma das mais lembradas no Brasil é justamente o dueto com Fábio Jr. em "Sem limites para sonhar". A faixa, interpretada em português e inglês, integrou um álbum bilíngue do cantor e conquistou espaço nas rádios brasileiras, permanecendo até hoje como um dos grandes clássicos românticos dos anos 1980.

Nascida como Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler alcançou fama internacional com "It's a Heartache", mas consolidou seu nome poucos anos depois com "Total Eclipse of the Heart", de 1983, e "Holding Out for a Hero", lançada em 1984. Sua voz rouca e potente tornou-se uma marca registrada após uma cirurgia para retirada de nódulos nas cordas vocais, episódio que acabou mudando definitivamente seu timbre.

Mesmo após o auge comercial, a cantora seguiu em atividade por décadas. Em 2022, realizou sua primeira turnê pelo Brasil, com apresentações em diferentes capitais, e, em 2023, recebeu o título de MBE pelos serviços prestados à música. No ano passado, lançou o single "Together", produzido por David Guetta e Hypaton, revisitando o refrão de "Total Eclipse of the Heart".

Com mais de cinco décadas de carreira, Bonnie Tyler deixa um legado de sucessos internacionais e uma parceria com Fábio Jr. que ajudou a eternizar seu nome entre o público brasileiro.

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