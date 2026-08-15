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CERIMÔNIA Bonnie Tyler: como será o funeral da cantora, previsto para este fim de semana no País de Gales Caixão passará pelas ruas antes de cerimônia reservada a familiares e convidados em Swansea

O funeral de Bonnie Tyler terá uma forte ligação com Mumbles, vila de Swansea, no País de Gales, onde a cantora viveu parte da vida e era conhecida pelos moradores como Gaynor Sullivan, seu nome de nascimento.



O caixão passará pelas ruas da vila no sábado, em direção à casa onde ela vivia, na Mumbles Road, antes de uma cerimônia reservada a familiares e convidados na Igreja de St Mary's, no centro de Swansea.

Centenas de pessoas são esperadas nas ruas da Newton Road para prestar homenagens à cantora, que morreu em julho, aos 75 anos.



A passagem do cortejo será um dos momentos centrais da despedida, em uma comunidade onde Tyler era tratada como uma moradora comum apesar da fama internacional.

Depois da cerimônia na Igreja de St Mary's, o cortejo seguirá para Skewen, em Neath Port Talbot, onde Tyler nasceu.

Cortejo passará pelas ruas de Mumbles

A passagem do caixão pela vila será acompanhada por uma homenagem dos moradores. Segundo Paul Whittaker, organizador do evento musical Retro Week, a música será interrompida durante a passagem do cortejo.

Mais tarde, a pedido da família, dois sucessos de Tyler serão tocados por toda a baía: "It's a Heartache" e sua versão de "Simply the Best".

A expectativa é de que centenas de pessoas se reúnam nas ruas da Newton Road para acompanhar a passagem e prestar suas homenagens à cantora.

O caixão seguirá em direção à casa de Tyler na Mumbles Road, endereço que fazia parte da paisagem da vila e das lembranças dos moradores.

Na quarta-feira que antecede a despedida, outra homenagem espontânea já havia ocorrido em Mumbles.



"Total Eclipse of the Heart", um dos maiores sucessos da cantora, foi ouvida em diferentes pontos da vila durante o maior eclipse solar parcial em quase três décadas. No mesmo período, as reproduções da música no Spotify quase dobraram.

Cerimônia será realizada em Swansea

Na segunda-feira, será realizada uma cerimônia na Igreja de St Mary's, no centro de Swansea. O momento será destinado a familiares e convidados.

Depois da cerimônia, o cortejo seguirá para Skewen, em Neath Port Talbot, onde Bonnie Tyler nasceu.

A despedida também terá um momento público no domingo, quando Mumbles fará uma homenagem à cantora durante um evento especial incluído na programação da Retro Week.

A homenagem havia sido inicialmente cancelada após a notícia da morte de Tyler, mas foi retomada depois que o organizador recebeu mensagens de participantes perguntando se haveria uma oportunidade para homenageá-la.

Músicas e histórias sobre a cantora

Durante o evento, cantores apresentarão algumas das músicas de Tyler. Integrantes da equipe da cantora e outras pessoas também terão espaço para compartilhar histórias sobre sua vida e carreira.

Fãs poderão se encontrar e dividir suas próprias lembranças da artista, em uma homenagem que pretende reunir a comunidade de Mumbles em torno da memória da cantora.

A relação de Tyler com a vila ajuda a explicar a expectativa em torno da despedida. Moradores costumavam encontrá-la fazendo compras, saindo para beber com amigos e circulando pelas ruas. Muitos a chamavam de Gaynor, e não de Bonnie Tyler.

Funcionários da Cash Hardware, na Newton Road, lembravam da cantora como uma cliente habitual. Alfie Williams, supervisor da loja, contou que ela era sempre bem-humorada e conversava com as pessoas.

"Ela estava sempre feliz, animada e conversava com todo mundo", disse Williams.

Chris Francis, proprietário da loja, também lembrava de Tyler como uma cliente comum.

"Nós a chamávamos de Gaynor, porque ela era bastante conhecida por nós. Ela era sempre muito simpática, como uma cliente normal cuidando da própria vida. Nós entregávamos coisas na casa dela quando necessário. Ela era simplesmente uma pessoa agradável", relatou Francis.

Homenagens de quem convivia com Bonnie

O conselho comunitário também organizou um livro de memórias no centro Ostreme após a morte da cantora. O livro rapidamente ficou cheio de relatos de moradores.

Muitos registros foram feitos por pessoas que afirmaram ter encontrado Tyler na loja local Marks & Spencer, onde ela costumava parar para conversar. Uma mulher francesa que vivia em Mumbles escreveu que estava "com saudades de casa" quando conheceu Bonnie, que foi "extremamente gentil" e ajudou a melhorar seu estado de espírito.

Jane Price, proprietária da The Lovespoon Gallery, também espera uma grande presença popular na despedida.

"Imagino que as ruas estarão lotadas e daremos a ela a despedida que merece".

Julie Read, amiga da família, guarda lembranças da convivência com Tyler e dos períodos de Natal passados na casa da cantora.

"Ela era a pessoa mais gentil que você poderia conhecer. Passamos muitos dias de Natal na casa dela, e uma das minhas fotos favoritas é da minha filha tocando piano lá, com Gaynor ao lado dela. Quando minha filha tinha quatro anos, ela cantou na casa dela no Natal, e Gaynor segurava o microfone para ela. É simplesmente um momento muito triste".

Para Paul Whittaker, a maneira como os moradores tratavam Tyler era parte essencial da relação dela com Mumbles.

"Ela era apenas Gaynor, ali da rua de cima. Acho que era isso que fazia as pessoas gostarem tanto dela. Ela era simples, não tinha afetação. Ela não estava cercada por uma equipe de pessoas para protegê-la, ela era simplesmente ela mesma".

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