A- A+

Cultura Bono: "É óbvio que o Coldplay não é uma banda de rock" Falando a uma série sobre o grupo de Chris Martin, o vocalista do U2, no entanto, contou ter ficado muito animado quando ouviu pela primeira vez a música 'Clocks'

Para Bono, vocalista do U2, é “óbvio” que o Coldplay não é uma banda do rock. O que, no entanto, não é nenhum demérito para a banda do cantor Chris Martin. “Há algo muito mais interessante acontecendo com o Coldplay, é como se eles fossem os Isley Brothers ou algo assim”, argumentou o músico em fala para a série de oito partes da BBC Sounds, Music Uncovered: The Genius Of Coldplay.



Apresentada por Greg James, a produção de TV reconstitui a ascensão da banda com a ajuda de fãs, colegas músicos e de pessoas importantes envolvidas em sua jornada. Para Bono, o Coldplay “não deve ser julgados pelas regras do rock”. “A raiva é o rio que corre sob a maioria das formações das bandas de rock. A música deles tem uma fonte diferente e acho que é melhor revelada nesta música ‘Clocks’”, disse ele.

Especificamente sobre a canção, presente no segundo álbum de estúdio do Coldplay, "A rush of blood to the head" (de 2002), Bono comentou: “Ela meio que gruda em você, mais firme que o próprio tempo. A sensação foi a de, ‘ah, isso é simplesmente melhor do que a música de qualquer outra pessoa no momento’.”

O Coldplay deve ser a atração principal de Glastonbury este ano, o que os tornará a primeira banda a ser a atração principal do festival por cinco vezes. Eles também estarão no topo da programação do Big Weekend da BBC Radio 1 deste mês, ao lado de Vampire Weekend, Beabadoobee e muito mais.

Os fãs ainda estão inseguros quanto ao futuro da banda desde que Chris Martin revelou que eles parariam de fazer música em 2025. “Bem, eu sei que posso te dizer: nosso último disco propriamente dito será lançado em 2025 e depois disso acho que só faremos uma turnê”, disse Martin durante uma entrevista com Jo Wiley. “Talvez façamos algumas coisas colaborativas, mas o catálogo do Coldplay, por assim dizer, termina então.”

O Coldplay continuará sua turnê "Music Of The Spheres” (que passou pelo Brasil em 2023), com datas marcadas para Atenas, Bucareste, Budapeste e Lyon antes de Glastonbury.

Veja também

MÚSICA Quem é o pai de santo de Anitta? Cantora frequenta terreiro de candomblé há dez anos