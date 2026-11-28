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Ora da plateia, ora dos bastidores, a Bonsucesso Samba Clube foi acompanhada de perto pelo cineasta Rodrigo Homem que, após percorrer a trajetória artística da banda e do seu fundador, Rogerman, levou para os cinemas um roteiro visceral sobre o grupo, culminando no documentário "Bonsucesso, Música para Ver".



Realizado pela Na Lata Filmes, o 'doc' ganha exibição em pré-estreia gratuita nesta terça (1º) no IFPE - Campus Olinda.



Com um olhar mais íntimo - o diretor é primo de Rogerman - o filme traz à narrativa desde o rock de garagem do vocalista, baixista e compositor da banda Eddie, até a fundação da Bonsucesso, chegando aos dias atuais.



Os ingressos podem ser retirados pelo site Even3.







Original Olinda Style

Tida por Rogerman como um projeto "pós-mangue", a banda Bonsucesso é conhecida pela mescla sonora que passa pelo samba, pelo frevo, pelo afrobeat, dub, trip hop e pela música eletrônica.



O projeto reforça o conceito do "Original Olinda Style" e traz, entre as clássicas do repertório, "O Samba Chegou", "Pensei Se Há" e "Sala da Justiça".



Vale destacar que o filme traz à tona, ainda, a performance de Rogerman em seu fazer artístico contemplativo, com olhar sobre o cotidiano, o mar e as tradições do Carnaval olindense.

Para a sessão de pré-estreia, marcada para as 19h, e que integra a programação do Primeiro Plano no IFPE, com mostras de filmes, rodas de conversas e outras ações de audiovisual - um bate-papo com o diretor e Rogerman completam a noite de cinema, sob mediação de Renan Peixe, educador, produtor e professos de audiovisual do IFPE.



SERVIÇO

Pré-estreia do documentário "Bonsucesso, Música para Ver"

Com bate-papo pós-exibição com o diretor Rodrigo Homem e Rogerman, líder da Bonsucesso Samba Clube

Quando: terça, 1º de dezembro, às 19h

Onde: IFPE - Campus Olinda / Av. Fagundes Varela, 375, Jardim Atlântico, Olinda

Acesso gratuito (ingressos devem ser retirados no site Even3)



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