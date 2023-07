Bonsucesso Samba Clube celebra 23 anos com novo disco; ouça

A- A+

Com o selo de verificação “Original Olinda Style” renovado, a banda Bonsucesso Samba Clube retorna aos palcos com novidade: está no ar o novo trabalho do grupo, o EP “Praia dos Milagres”, disponível nas plataformas de streaming. Além disso, são 23 anos de trajetória sob a batuta do vocalista e compositor Rogerman. A comemoração acontecerá em dois shows, neste sábado (8) e domingo (9), no Teatro Fernando Santa Cruz, que fica no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

“Praia dos Milagres” é o quarto disco do Bonsucesso – antecedido por “Bonsucesso Samba Clube” (2003), “Tem arte na barbearia” (2005), “Coração da boca sai” (2015) – e reitera a vocação da banda para explorar múltiplas sonoridades. Desta vez, o grupo se volta para reunir influências da música brasileira, caribenha e de Cabo Verde. Duas faixas já haviam sido antecipadas no último mês, os singles “Dona Alê” e “Bate o coração”.

Agora, pode-se ouvir nas seis faixas do álbum afrobeat, disco music dos anos 1970, ciranda, surf music e os inconfundíveis grooves olindenses. “Essa é uma diversidade que sempre teve no trabalho do Bonsucesso e que também tá nesse trabalho, nas músicas entre si, ou dentro de uma própria música, ela começar com um afrobeat e, depois, virar uma disco music”, comenta Rogerman.

Com mudanças de formação a cada disco, o Bonsucesso Samba Clube que acompanha Rogerman em “Praia dos Milagres” é composta por Hugo Gila (baixo), Leo Oroska (percussão), Antônio Marques (bateria) e Pedro Vivant (guitarra). O EP “Praia dos Milagres” foi produzido por Jackson Bactéria, gravado no Estúdio 1 e mixado no Carranca Estúdio.

SERVIÇO

Show de Bonsucesso Samba Clube

Quando: sábado (8), 19h; e domingo (9), 17h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (no Mercado Eufrásio Barbosa, Varadouro, Olinda)

Ingressos: R$ 40 reais (inteira) e R$ 20 (meia), pelo Sympla e na bilheteria do Teatro (apenas pix)

