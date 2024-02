Bora de forró? E tem Carnaval ainda, visse? Roteiro do 'findi' tem de tudo um tiquinho; confira

A- A+

Para o fim de semana, um pagodinho de leve ou um 'forrozin' para esquentar o dois pra lá, dois pra cá e ficar tinindo pros festejos de junho? Nem uma coisa nem outra?



Pois bora de matar a saudade do Carnaval - que acabou de ir embora mas já tá botando quente na ausência? O Bloco da Saudade, lá no Paço do Frevo, neste domingo (24), vai se encarregar de amenizar esse vazio momesco.

Se bem que... em se tratando de folia por aqui, os fins de semana de festa seguem a toda e, portanto, o roteiro cultural tá animado como sempre, e isso inclui de estreias do cinema - que o diga "Ferrari", uma das dicas (boas) para quem quiser saber um bocadinho a mais da família que revolucionou a indústria automotiva - passando ainda pelo teatro e por exposições.

Por falar em nisso... Destaque para a Mostra Fotográfica 'Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória", em cartaz somente até o próximo dia 29 de fevereiro na Fundaj (Casa forte), visse?

Sendo assim... Apenas bora curtir o 'findi' com o tanto de coisa que tem pra fazer?



CINEMA

"Ferrari"

Sinopse: Cinebiografia que conta a história de vida do poderoso empresário italiano de carros esportivos Enzo Ferrari (interpretado por Adam Driver). O filme mostra como Ferrari e sua família revolucionaram a indústria automotiva e, de certa forma, ajudaram a criar o conceito das corridas de Fórmula 1. O ator brasileiro Gabriel Leone também integra o elenco do longa.



"O Menino e a Garça"

Sinopse: Baseado no livro de Genzaburo Yoshino de 1937, o longa conta a história de um menino de 15 anos em uma jornada para descobrir o crescimento espiritual, a pobreza e o significado da vida com a ajuda de seu tio, cujo conselho é comunicado a ele por um diário.

SHOWS E EVENTOS

Show de Dunas do Barato

Quando: Sexta-feira (23), a partir das 19h30

Onde: La Ursa (Paço Alfândega) - Bairro do Recife

R$ 20 (couvert)

Informações: @laursarecife



Hora do Frevo, com Beto do Bandolim

Quando: Sexta-feira (23), 12h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Oficina de Danças Populares

Frevo, Maracatu e Cavalo Marinho

Quando: Sexta-feira (23), 16h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @terreiro.trajetoria

Tributo Doktor Froid

Com DJ Renato Aguiar, entre outras atrações

Quando: Sábado (24), a partir das 21h

Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba,

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @apajubar



Cosmo Grão e DJ Dudaduedu

Quando: Sábado (24),

Onde: Liamba - Rua Fernando Lopes, 78, Graças

Acesso gratuito

Informações: @pegaliamba

1ª Prévia de São João com Forró Escaletado

Quando: Sábado (24), 20h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Acesso R$ 10 (até as 20h)

Informações: @fogodeocca



Chico César, Forró na Caixa e Orquestra de Bolso

Quando: Sábado (24),

Onde: Clube dos Bancários de Pernambuco - Estrada de Aldeia, Km 14,5, s/n

Ingressos na sede do Clube, R$ 50 (público em geral) - Av. Manoel Borba, 564, Boa Vista

Informações: @bancariospe

Bailinho de Ritmos, do Frevo ao Manguebeat

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde: Camará Shopping (Praça de Alimentação - Piso L3)

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping

Orquestra Backstage e Os Caetanos

Quando: Sábado (24), a partir das 14h

Onde: Venda Bom Jesus - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @vendabomjesus



50 Anos do Bloco da Saudade

Com participação de Getúlio Cavalcante e Coral Edgard Moraes

Quando: Domingo (25), 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso via ingresso para o museu - a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

Contação de Histórias Para Mulheres

Do livro "Mulheres que Correm com os Lobos", com Élida Barros

Quando: Domingo (25), 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 202, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

TEATRO

Stand-Up de Paul Cabannes "Alma de Brasileiro"

Quando: Domingo (25), 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

"O Dybuk - Leitura Dramática"

Quando: Sábado (24), 16h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla e na bilheteria do teatro, a partir das 15h do dia do evento

Informações: (81) 3355-3321

EXPOSIÇÃO

Exposição Fotográfica "Viver Mover - Desvendando a Magia Oculta do Cotidiano"

Quando: até 24 de abril

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta, das 9h às 12h//14h às 17h e aos sábados, das 10h às 17h

Informações: @museumurilolagreca

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábados e Domingos, das 11h às 18h

Informações: (81) 3355-9500

"Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio

Quando: até 25 de março

Onde: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro da cidade)

Acesso gratuito

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h // Sábados das 9h às 12h

"Evoé! É carnaval em Pernambuco!"

Quando: visitação até 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @museudoestadope

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

