Bora de programação para o fim de semana? Tem show, frevo, exposição e muito mais; confira

A programação cultural da capital pernambucana ao Litoral está de vento em popa neste início de 2023, com opções de shows e baladinhas na praia e na cidade, para todos os públicos e vibes.



Tem a vooooolta do Mestre Ambrósio - digaê! Tem também festa no Litoral Norte e Litoral Sul e é claro, tem Frevo meu bem, e esse não há de nos faltar é nunca.



E é só o começo, porque janeiro combina com férias, que combina com verão que combina com agito. Portanto, se liga na programação deste fim de semana de farra, festa e folia.

SHOWS E FESTAS

Maraca Summer

Léo Santana e Luan Santana

Com Léo Santana, Pedro Sampaio e Luan Santana

Sábdo (7), a partir das 17h

Onde: Praia de Maracaípe, Litoral Sul de Pernambuco

Ingressos: a partir de R$ 150 no site Bilheteria Digital

Informações: @maracasummer

Verão Tamandaré

João Gomes

Com Wesley Safadão, João Gomes, Raphaela Santos, Vitor Fernandes e Murilo Huff

Sàbado (7), a partir das 17h

Onde: estrutura montada na PE 009, ao lado do Loteamento Nova Tamandaré

Ingressos: a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital e nos pontos de venda: Lojas Esposende (shoppings RioMar, Recife e Tacaruna), no supermercado Verde Mares (Tamandaré), nas lojas Mioche Caruaru (shoppings Caruaru e Difusora)

Instagram: @veraotamandare

Arena North Way

Priscila Senna e Raphaela Santos

Com Priscila Senna, Raphaela Santos e Léo Santana

Domingo (8), a partir das 15h

Onde: Shopping North Way (Paulista) - Rodovia 15, Km 16,5, Número 242, Centro, Paulista

Ingressos: a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @arenanorthway

Frevo nos mercados públicos do Recife

Mercado da Boa Vista

Orquestras, passistas e blocos carnavalescos dão o tom da festa nos mercados da Capital pernambucana

Em todos os sábados de janeiro, sempre das 12h às 14h. Acesso gratuito

Endereços:

Mercado da Boa Vista: Rua da Santa Cruz, s/n, Boa Vista

Mercado da Encruzilhada: Rua Dr. José Maria, 2/200, Encruzilhada

Mercado da Madalena: Rua Real da Torre, 521, Madalena

Mercado do Cordeiro: Av. General San Martin, s/n, Cordeiro

Prévia carnavalesca com Luca de Melo e banda, Banda Samba da Terra e DJ´s

Luca de Melo

Sábado (7), a partir das 13h

Onde: Empório Barrozzo - Rua da Aurora, 1225, Santo Amaro

Ingresso: R$ 20 na bilheteria do espaço

Instagram: @emporiobarrozo

Festa "Vamo se beijar até o Carnaval chegar"

Bar do Céu

Com Caito, Thiago Rocha, Eli Portugal, Babilônia, Thayrone e Thomas Henry

Sábado (7), a partir das 23h

Onde: Bar do Céu - Rua das Ninfas, 84, Soledade

Ingressos: a partir de R$ 15 no site Sympla (aniversariantes de janeiro entram de graça)

Instagram: @bardoceu

Arrastão do Frevo

Estandarte da Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda

Com a Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda, puxada pela Orquestra do Maestro Oséas

Domingo (8), a partir das 15h30 (concentração) e saída às 16h

Onde: concentração no Marco Zero (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Instagram: @pacodofrevo

CINEMA/STREAMING

“Emily”

Escreva a legenda aqui

O mundo quer que ela seja quieta e obediente, mas Emily Brontë (Emma Mackey) tem uma imaginação forte e uma voz que anseia por ser ouvida. Enquanto se recusa a fazer o que esperam dela, Emily vive um amor doloroso e proibido com Weightman (Oliver Jackson-Cohen) e mostra que pode até ser estranha e rebelde, mas é também genial. A história da mente por trás de "O Morro dos Ventos Uivantes", um dos maiores clássicos da literatura mundial.

Com Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead, Branwell Brontë. Direção: Frances O´Connor. Classificação indicativa: 14 anos. Distribuição: Warner Bros. Pictures

EXPOSIÇÕES

"Burle Marx e interconexões"

Mostra "Burle Marx e Interconexões"

A Galeria Marco Zero crava seu primeiro ano de funcionamento com nova exposição. Organizada pelos arquitetos Luiz Dubeux e João Vasconcelos, a mostra "Burle Marx e interconexões", convidando apresenta um Burle Marx em diálogo com o acervo da galeria, fazendo uma aproximação entre Arte e Arquitetura. Além de paisagista, Burle Marx também era pintor, escultor e designer de joias

Visitação: até 20 de janeiro de 2023 - segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado e domingo, das 10h às 17h

Onde: Galeria Marco Zero - Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Entrada gratuita

Instagram: @galeriamarcozero

Ocupação Paulo Freire

"Ocupação Paulo Freire"

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Visitação: até 12 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 11h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Acesso gratuito

Agendamentos: [email protected]

Instagram: @museudoestadope

