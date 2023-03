A- A+

AGENDA CULTURAL Show ou teatro? Cinema ou forrozinho? Confira programação cultural de Recife e Olinda Para todos os gostos e bolsos, agenda do fim de semana está repleta de opções

Para quem não abre mão de um 'tengo-lengo-tengo', tem pra onde ir. Mas se a vibe tiver mais para uma Marisa Monte... Ela estará pelas bandas de Olinda neste fim de semana, acredita?



Ahhhh, mas o lance é ficar em casa e maratonar filminhos indicados para o Oscar - que vai rolar neste domingo (12)? Pois tem na programação, visse? Além de espetáculos teatrais, exposição e outras coisinhas o tanto quanto bacanas. Bora conferir?

CINEMA

Cena de "Parasita"

Maratona de filmes indicados ao Oscar:

- Mais de dez horas de filmes já premiados no Oscar, entre eles "O Jardineiro Fiel" (2005), "La La Land - Cantando Estações" (2016) e "Parasita" (2019)

Quando: Sábado (11)

Onde: Telecine Pipoca, a partir das 10h35

SHOWS E FESTAS

Crédito: Léo Aversa

Marisa Monte - Turnê Portas

Quando: Sábado (11), 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall

Ingressos no site Eventim e bilheteria do teatro, a partir de R$ 140 (cadeira/meia-entrada)

Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Informações: 3427-7501



Forró Astral com Baila

Com participação de Sofia Freire

Quando: Sábado (11), 17h

Onde: Casa Astral



Ingressos no site Sympla, a partir de R$ 20

Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Informações: @casa.astral

PC Silva

Tardes Olindenses, com PC Silva

Com participações de Almério e Juliano Holanda, entre outros convidados

Quando: Sábado (11), 17h

Onde: Casa Estação da Luz



Ingressos no site Sympla, a partir de R$ 30 (meia-entrada, em pé)



Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Informações: @casaestacaodaluz

Patusco

Turma da Fuzaka

Com Patusco, Tayara Andrezza e outras atrações



Quando : Sábado (11), 14h

Onde: Maranguape I, Paulista



Ingressos no site Bilheteria Digital, R$ 110



Av. Nelson Pereira, Maranguape I

Informações: @turmadafuzaka_oficial

Kelvis Duran

Bar do Amparo

Com Kelvis Duran entre as atrações, para celebrar o aniversário de Olinda



Quando: Domingo (12), a partir das 13h

Onde: Cariri de Olinda

Ingressos no site Sympla, R$ 40

Rua Cândida Luíza, Guadalupe, Olinda

Informações: @caririolindense // @bar.doamparo

TEATRO

Tuca Andrada, ator pernambucano | Crédito:Asshley Melo

"Lets Play That - Vamos Brincar Daquilo - Torquato Neto, por Tuca Andrada"



Quando: dias 10, 11 e 12 // 17, 18 e 19 // 24, 25 e 26 de março - Sextas, 10h e nos domingos, às 18h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos no site Sympla a partir de R$ 25 (meia-entrada)

Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Informações: 3355-3321

"A Cor Púrpura - O Musical"



Quando: dias 9, 10, 11 e 12 de março - Quinta e sexta, 20h; Sábado, 16h e 20h; Domingo, 14h e 18h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos no site Sympla a partir de R$ 37, 50 (meia-entrada), e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista



Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: 3242-3437

Pinóquio



Quando: Sábado (11), 14h20 e Domingo (12), 16h30

Onde: Cinema da Fundação (Porto)



Ingressos no site Sympla a partir de R$ 7

Cais do Apolo, 222, Bairro do Recife

Informações: @cinemadafundacao

Espetáculo "Boi Voador"

Em celebração ao aniversário do Recife

Quando: Domingo (12), a partir das 18h

Onde: Marco Zero (Bairro do Recife)



Gratuito

PAÇO DO FREVO



Doses de Frevo especial "Territórios e Agremiações"+ Vivências em Música

Quando: Sábado (11), às 11h, 12h, 14h e 15h

R$ 5 (meia-entrada)



Ensaio aberto "Negras Aboto", com Raquel Araújo e Islene Martins

Quando: Sábado, 16h

R$ 5 (meia-entrada)

Aniversário do Recife - Acesso gratuito ao museu, das 11h às 18h



Doses de Frevo especial “Territórios e Agremiações” + Vivências em Música

Quando : Domingo (12), às 11h, 12h, 14h e 15h





“Performance Locomotivas”, com Inaê Silva e Marcela Felipe

Quando: Domingo (12), às 16h





Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Informações: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do RecifeInformações: @pacodofrevo

EXPOSIÇÃO

"Conversadeira", da artista plástica e fotógrafa carioca Cláudia Jaguaribe



Quando: Sábado (11)

Onde: Usina de Arte (Água Preta)



"Retorno" e "Urucum"

Quando: Domingo (12)

Onde: Numero Galeria, das 13h às 17h

