Arte das bordadeiras de Passira ganha registro em documentário de Henrique Santos

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A 'Terra do Bordado Manual', Passira, cidade localizada no Agreste pernambucano, ganhou registros em audiovisual com o documentário "Mulher do Bordado", produzida e dirigida pelo jornalista Henrique Santos.



Disponível gratuitamente no Youtube, no canal Curta Passira, o filme percorre o universo das bordadeiras cujas mãos perfazem a identidade cultural da cidade e de toda uma região.



Na narrativa, um olhar sobre as mulheres que transformam linhas e tecidos em peças, reforçando a força da tradição do bordado repassada entre gerações.







Além de abordar, também, o viés histórico, cultural e econômico que o trabalho traz para a cidade, "Mulher do Bordado" corrobora sobre a produção das mulheres em seus fazeres artísticos e com valor cultural para quem assina os trabalhos.



'Cria' de Passira

Henrique Santos é natural da cidade de Passira, nascido na Zona Rurao da cidade. Ele cresceu em meio às produções, sendo naturalmente fomentado pelo universo das bordadeiras, acumulando vivências que culminaram em seus escritos para o documentário.

“Esse filme também nasce das minhas memórias. Cresci cercado por esse universo e realizar essa produção é reencontrar parte da minha história, reconhecendo a força dessas mulheres e a importância de construir novas oportunidades para o futuro do bordado”, destaca o diretor.

O documentário - realizado com recursos do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e apoio da Prefeitura de Passira - também se coloca como um reforço à preservação de um patrimônio cultural da cidade, renovado através da tradição que segue como garantia de um futuro para novas gerações.



Guardiãs deste saber, as bordadeiras são reconhecidamente mulheres da arte, criativas e protagonistas da cultura e da economia local.

SERVIÇO

Documentário Mulher do Bordado", de Henrique Santos

Onde assistir: Canal Curta Passira no Youtube

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