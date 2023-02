A- A+

saúde Borderline: entenda os sintomas do transtorno diagnosticado no influenciador Gustavo Tubarão Condição é caracterizada por mudanças repentinas e intensas de humor, o medo do abandono e a negligência social

O mineiro Gustavo Almeida Freire, de 23 anos, conhecido nas redes sociais como Gustavo Tubarão, foi diagnosticado recentemente com Transtorno de Borderline, distúrbio psiquiátrico identificado, principalmente, por mudanças rápidas e intensas de humor e relacionado com depressão e ansiedade. Condições também compartilhadas pelo influenciador.

Quando recebi o diagnóstico, queria morrer. O borderline é um círculo que também é formado por depressão, ansiedade, pânico e déficit de atenção. Isso faz com que eu acorde cada dia de um jeito, sendo extremamente feliz ou extremamente triste. Hoje, eu gasto toda minha energia na academia para não ter mais crises como antes. Para esquecer isso, penso que eu sou maior que meu laudo médico, disse o rapaz em entrevista ao podcast da Pague Menos.

Sintomas e características

A condição é considerada muito comum no Brasil com mais de dois milhões de casos por ano no país. Entre os sintomas mais comuns e característicos da doença está a mudança repentina no humor. A raiva, por exemplo, é um sentimento comum no transtorno, causada pelos pensamentos de abandono e negligência. Esse receio é um dos sintomas mais presentes, mesmo em estágios iniciais, e podem correr para tais extremos a ponto do paciente se isolar voluntariamente para evitar que outros o façam.

O paciente costuma ter crises de ansiedade, medo, irritação e insegurança de modo frequente ao longo do dia. Podendo ter duas ou mais características de humor seguidas. Tais mudanças tornam difícil uma boa vida social, pessoal e profissional.

Os indivíduos que sofrem do Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) tem medo que as emoções fujam do controle e, por isso, tendem a se tornarem mais irracionais em situações de muito estresse, criando dependência em relação a outras pessoas e “válvulas de escape” para se sentirem mais confortáveis.

Os pacientes também demonstram ter instabilidade e comportamentos impulsivos, como terminar um relacionamento dias depois de começá-lo ou abandonar o emprego aparentemente estável, gastos descontrolados, consumo exagerado de comida ou bebidas. Eles costumam ainda ter baixa autoestima, além de uma auto depreciação. Nunca acham que serão bons em algo e costumam se auto sabotar o tempo inteiro. O que, consequentemente, leva a um vazio interior, sentimento de solidão e, em casos extremos, tentativas de suicídio.

Causas

Sabe-se que é mais comum adquirir a doença na adolescência e com o tempo as crises tendem a ficar mais frequentes. Uma das razões é ligada as vivências da infância. Pacientes com essa condição tiveram uma infância traumática, com relações pobres entre pais e filhos, abuso sexual, negligência, bullying físico, entre outros.

Também pode ter uma causa familiar, visto que a incidência da doença é cinco vezes mais comum em parentes biológicos de primeiro grau de pessoas que já sofrem com o transtorno.

É comum as pessoas confundirem o transtorno com bipolaridade. A diferença entre as duas ocorre na intensidade e duração, enquanto na bipolaridade os sintomas costumam aparecer em fases, durando algumas semanas, no Borderline as oscilações de humor são muito mais rápidas e sem estabilidade. Por este, e outros motivos, é importante uma avaliação psiquiátrica para ter um diagnóstico certo da doença.

