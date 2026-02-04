A- A+

notícias Boris Casoy será comentarista no SBT News Com quase 40 anos de televisão, Casoy foi âncora do TJ Brasil no SBT entre 1988 e 1997, se destacando por emitir opiniões sobre as reportagens exibidas

Boris Casoy está de volta ao SBT, dessa vez como comentarista convidado do SBT News, canal de notícias que estreou em dezembro. Aos 84 anos, o jornalista e apresentador retornou à emissora na noite de terça-feira (3) no jornal News Noite, apresentado por Leandro Magalhães.

Com quase 40 anos de televisão, Casoy foi âncora do TJ Brasil no SBT entre 1988 e 1997, se destacando por emitir opiniões sobre as reportagens exibidas. É, também, autor do famoso bordão "Isso é uma vergonha".

Casoy estava afastado da TV desde 2022, quando foi demitido da CNN Brasil em uma leva de dispensas. Ele segue na ativa com o Jornal do Boris, transmitido em seu canal no YouTube de segunda à sexta, às 8h.

O SBT News, novo canal de notícias 24h do Grupo Silvio Santos, estreou em 15 de dezembro na TV por assinatura e com transmissão gratuita no streaming.

Veja também