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ANIMAÇÃO Nova animação do estúdio de "Coraline" estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta (29) "O Bosque Selvagem" abre pré-venda de ingressos e chega às telonas com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

Quem gosta das animações do estúdio Laika já pode se programar para a próxima ida ao cinema. “O Bosque Selvagem”, novo filme do estúdio responsável por “Coraline e o Mundo Secreto”, estreia na próxima quinta-feira (29) nos cinemas brasileiros. Os ingressos já estão em pré-venda nas redes Cinemark, Cinépolis, Cineart, Kinoplex e UCI, entre outras.

A produção chega com simplesmente 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, site especializado em críticas de cinema e televisão, e aposta em uma aventura que mistura fantasia, criaturas mágicas e uma missão de resgate.

A missão

A história acompanha Prue McKeel (Giulia Benite, na versão dublada), uma adolescente que vê sua vida mudar quando o irmão mais novo é levado por um bando de corvos. Sem pensar duas vezes, ela parte em busca do menino na Floresta Impassável, uma mata encantada escondida nos arredores de Portland, no Oregon.

Ao lado do colega de classe Curtis Mehlberg (Pedro Burgarelli, na versão dublada), Prue entra em um mundo cheio de animais falantes, criaturas mágicas, bandoleiros e personagens que guardam os próprios interesses. O que começa como uma tentativa de salvar o irmão acaba colocando a dupla no meio de um conflito que ameaça o equilíbrio de toda a floresta.

Agora, além de encontrar o menino, Prue precisa descobrir até onde é capaz de ir para proteger o lugar e enfrentar forças muito maiores do que imaginava.

Das páginas para as telonas

“O Bosque Selvagem” é uma adaptação do livro homônimo de Colin Meloy, vocalista da banda The Decemberists, com ilustrações de Carson Ellis, sua companheira. O roteiro é assinado por Chris Butler, que também escreveu “ParaNorman”, outra animação da LAIKA.

O filme ainda conta com a direção de fotografia de Caleb Deschanel, seis vezes indicado ao Oscar, e tem participação do brasileiro Thiago Calçado na equipe de animação.

Ele volta a trabalhar com Travis Knight, diretor de “O Bosque Selvagem”, depois de “Kubo e as Cordas Mágicas” (2016). Calçado também foi animador sênior de “Pinóquio”, de Guillermo del Toro, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2023.

O estúdio por trás de "Coraline"

Fundada em 2005, no Oregon, nos Estados Unidos, a LAIKA ficou conhecida pelo trabalho com animação em stop-motion e pelo estilo visual característico de suas produções.

Além de “Coraline e o Mundo Secreto” (2009), o estúdio lançou filmes como “ParaNorman” (2012), “Os Boxtrolls” (2014), “Kubo e as Cordas Mágicas” (2016) e “Link Perdido” (2019). Todos foram indicados ao Oscar de Melhor Animação.

Entre os reconhecimentos, “Kubo e as Cordas Mágicas” venceu o BAFTA de Melhor Filme de Animação, enquanto “Link Perdido” levou o Globo de Ouro na mesma categoria. Em 2016, a LAIKA também recebeu um prêmio científico e técnico da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por suas inovações em impressão 3D.

Quando estreia?

“O Bosque Selvagem” chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira (29 de outubro). Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente nos sites, aplicativos e bilheterias das redes participantes.

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