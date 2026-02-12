A- A+

BOSSA Bossa Nova ganha tributo com Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher; Recife está incluída na turnê Projeto "Bossa Sempre Nova" reúne pioneiro do gênero, herdeiro da MPB e cantora com carreira internacional em apresentações que marcam a despedida de Roberto Menescal dos palcos brasileiros

Um dos criadores da Bossa Nova estará novamente diante do público recifense em março de 2026. Ao seu lado, o filho de Dorival Caymmi – afilhado de Jorge Amado – e uma intérprete com trajetória consolidada fora do país, indicada ao Grammy e radicada em Las Vegas, integram o espetáculo que promete celebrar o legado do gênero.

Batizado de "Bossa Sempre Nova", o projeto coloca no mesmo palco Roberto Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher.

A proposta é revisitar o repertório que ajudou a projetar a música brasileira no exterior, ao mesmo tempo em que apresenta novas abordagens para canções que atravessaram décadas.

A turnê passará por seis capitais brasileiras e encerra justamente no Recife, no dia 29 de março, no Teatro RioMar, no Pina.

O roteiro inclui composições emblemáticas como "O Barquinho", "Você", "Rio", "Vagamente", "Andanças", "Casaco Marrom", "Chega de Saudade", "Desafinado", "Água de Beber" e "The Look of Love", entre outras. A turnê tem caráter especial por marcar a última grande circulação de Menescal pelo Brasil.

Com seu violão de timbre reconhecível e assinatura em obras que se tornaram referência mundial, Menescal sobe ao palco trazendo a experiência acumulada desde os primórdios do movimento.

Patty Ascher, que completa duas décadas do lançamento de seu álbum de estreia – produzido pelo próprio Menescal –, acrescenta ao show sua interpretação elegante. Já Danilo Caymmi reforça o elo entre a Bossa Nova e a tradição da MPB, sustentando no repertório a herança musical de sua família.

Mais do que uma sequência de shows, a iniciativa propõe um diálogo entre gerações, reafirmando a vitalidade de um estilo que se mantém influente e admirado dentro e fora do país.

Confira as datas:



Porto Alegre - 8 de março - Teatro Bourbon Country

Rio de janeiro - 14 de março - Teatro Città

São Paulo - 22 de março - Teatro Bradesco

Natal - 26 de março - Teatro Riachuelo

Fortaleza- 28 de março - Teatro RioMar

Recife - 29 de março - Teatro Riomar

SERVIÇO

Roberto Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher - "Bossa Sempre Nova"

Quando: 29 de março

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, no site Uhuu!

* Com informações da assessoria

