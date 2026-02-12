Bossa Nova ganha tributo com Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher; Recife está incluída na turnê
Projeto "Bossa Sempre Nova" reúne pioneiro do gênero, herdeiro da MPB e cantora com carreira internacional em apresentações que marcam a despedida de Roberto Menescal dos palcos brasileiros
Um dos criadores da Bossa Nova estará novamente diante do público recifense em março de 2026. Ao seu lado, o filho de Dorival Caymmi – afilhado de Jorge Amado – e uma intérprete com trajetória consolidada fora do país, indicada ao Grammy e radicada em Las Vegas, integram o espetáculo que promete celebrar o legado do gênero.
Batizado de "Bossa Sempre Nova", o projeto coloca no mesmo palco Roberto Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher.
A proposta é revisitar o repertório que ajudou a projetar a música brasileira no exterior, ao mesmo tempo em que apresenta novas abordagens para canções que atravessaram décadas.
A turnê passará por seis capitais brasileiras e encerra justamente no Recife, no dia 29 de março, no Teatro RioMar, no Pina.
O roteiro inclui composições emblemáticas como "O Barquinho", "Você", "Rio", "Vagamente", "Andanças", "Casaco Marrom", "Chega de Saudade", "Desafinado", "Água de Beber" e "The Look of Love", entre outras. A turnê tem caráter especial por marcar a última grande circulação de Menescal pelo Brasil.
Com seu violão de timbre reconhecível e assinatura em obras que se tornaram referência mundial, Menescal sobe ao palco trazendo a experiência acumulada desde os primórdios do movimento.
Patty Ascher, que completa duas décadas do lançamento de seu álbum de estreia – produzido pelo próprio Menescal –, acrescenta ao show sua interpretação elegante. Já Danilo Caymmi reforça o elo entre a Bossa Nova e a tradição da MPB, sustentando no repertório a herança musical de sua família.
Mais do que uma sequência de shows, a iniciativa propõe um diálogo entre gerações, reafirmando a vitalidade de um estilo que se mantém influente e admirado dentro e fora do país.
Confira as datas:
Porto Alegre - 8 de março - Teatro Bourbon Country
Rio de janeiro - 14 de março - Teatro Città
São Paulo - 22 de março - Teatro Bradesco
Natal - 26 de março - Teatro Riachuelo
Fortaleza- 28 de março - Teatro RioMar
Recife - 29 de março - Teatro Riomar
SERVIÇO
Roberto Menescal, Danilo Caymmi e Patty Ascher - "Bossa Sempre Nova"
Quando: 29 de março
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 90, no site Uhuu!
* Com informações da assessoria