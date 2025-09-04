A- A+

HQs Livro reúne histórias em quadrinhos inspirados em clássicos da bossa nova Um dos artistas que participam da publicação da Brasa Editora é o pernambucano João Lin

“Bossa Nova”, terceiro volume da coleção Música Popular em Quadrinhos (MPQ), da Brasa Editora, reúne nove artistas contemporâneos que contam em oito HQs autorais o ritmo que marcou gerações e segue sendo símbolo da cultura brasileira. O lançamento do livro ocorre na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, realizada desta quinta-feira (4) até o domingo (7).

Uma sessão de autógrafos com parte dos quadrinistas envolvidos no projeto está prevista para a sexta-feira (5), às 18h, no MON – Museu Oscar Niemeyer (Palco Ocupa). O evento conta também com bate-papo mediado por Igor Trabuco e Lobo (fundador e editor da Brasa Editora).

O pernambucano João Lin, editor de arte da Folha de Pernambuco, é um dos artistas que contribuíram com a publicação. Além dele, Laura Athayde, Helena Cunha, Cora Ottoni, Alexandre S. Lourenço, Carol Ito, Juliana Russo, Lielson Zeni e Samanta Flôor criam narrativas originais inspiradas em músicas de sucesso da bossa nova.

João Lin se inspirou na letra de “Águas de Março”, de Tom Jobim, nos seus desenhos. Outros clássicos de diferentes músicos, como “Desafinado”, “Mas que nada” e “O Canto de Ossanha” também ganharam leituras próprias pelas mãos dos artistas.

Assim como em “Grandes Sucessos” e “Samba”, volumes anteriores do projeto, “Bossa Nova” se destaca por aliar linguagem musical com a potência visual da narrativa dos quadrinhos. A pré-venda do livro já está aberta no site da editora.

A coleção MPQ é fruto da parceria entre a Brasa e o Programa Brasil em Quadrinhos, iniciativa da Bienal de Quadrinhos de Curitiba e do Instituto Guimarães Rosa, ligado ao Itamaraty. O objetivo do projeto é difundir os quadrinhos brasileiros no exterior.

Sobre a editora

A Brasa nasceu em 2021 e, desde então, vem conquistando reconhecimento no mercado editorial, conquistando o Troféu HQMIX de melhor editora no ano passado. Entre as indicações conquistadas, foi finalista do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Quadrinhos com “Brega Story” e semifinalista da edição de 2023 com “Barrela”. Em 2024, duas publicações entraram na lista: “Grandes Sucessos” foi semifinalista e “Damasco” foi finalista.

