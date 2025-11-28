A- A+

CULTURA Bota Festival 2025 une forças com o Festival Aurora em edição gratuita em Olinda Programação reúne música, audiovisual e economia criativa na Rua Alberto Lundgren, neste sábado (29)

A quarta edição do Bota Festival acontece neste sábado (29), a partir das 17h, em Bairro Novo, Olinda, com acesso gratuito ao público. Neste ano, o evento ocorre em parceria com o Festival Aurora, iniciativa que amplia a atuação da cena independente e fortalece ações culturais no território.

A programação de 2025 traz nomes de várias regiões do estado. Entre as atrações, estão Gilú Amaral, Jéssica Caitano, Ticuqueiros, DJ Gabriel Melo e a Orquestra do Maestro Oséas.

O festival também marca a estreia do novo clipe de Gilú Amaral, “Frevança”, que será apresentado pela primeira vez durante a celebração.

O evento incorpora novas linguagens por meio da mostra audiovisual Caldo de Cana, realizada com o Cine Chinelo no Pé, e pela presença da Rede Astralize de Artesãs, que leva sua feirinha colaborativa de economia criativa para a rua.

Com proposta independente e foco na valorização da produção cultural pernambucana, o Bota Festival se afirma como um espaço de encontro entre artistas, coletivos e público, evidenciando a diversidade criativa do estado.

A parceria com o Festival Aurora aprofunda esse movimento e amplia o alcance da edição.

Para contribuir com a sustentabilidade do projeto, o bar da festa será operado por Ró, figura conhecida do Largo do Amparo. O consumo no local ajuda a viabilizar as próximas edições.

SERVIÇO

Bota Festival + Aurora 2025

Quando: Sábado (29), a partir das 17h

Onde: Rua Alberto Lundgren, 379, Bairro Novo -Olinda-PE

Evento Gratuito

* Com informações da assessoria

