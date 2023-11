Bota Festival traz diversas atrações em festança aberta ao público em Olinda

A- A+

Olinda vai esquentar no próximo dia 25/11, um sábado, com a segunda edição do Bota Festival. A partir das 16h, grupos, artistas e DJs marcarão presença na Rua Maria Ramos, em Bairro Novo, em uma programação na rua, aberta e gratuita.

Entre as atrações, estão Gilú Amaral e convidados, Orquestra de Bolso, Baila Rabeca, DJs Mau Lopes e Incidental, Rob Love canta Bob, Orquestra Backstage e Joia Rara convidando Gustavo Da Lua.

No local, também haverá exposições do coletivo de arte Cavalo do Cão (DF) e “Quilombola”, do fotógrafo Hermes Costa Neto.

Para quem quiser fazer uma boquinha, o bar do festival estará com opções de comidinhas: crepe, hambúrguer, pizza, pastel, espetinho, sanduíche grego e coxinha.

SERVIÇO

Bota Festival

Quando: 25 de novembro (sábado), a partir das 16h

Onde: Rua Maria Ramos (próxima à praça Vitoriano Regueira), Bairro Novo - Olinda/PE

Acesso: Aberto ao público

Informações: @botafestival

PROGRAMAÇÃO

16h - DJIncidental

17h - Orquestra Backstage

18h - Baila Rabeca

19h - Gilú Amaral e convidados

20h - Joia Rara convida Gustavo da Lua

21h - Rob Love canta Bob

22h - Orquestra de Bolso

23h - DJ Mau Lopes



