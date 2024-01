A- A+

BBB 24 Botão da Desistência do BBB: veja quem já apertou e as consequências de desistir do reality Já teve até campeão do programa que desistiu ao tentar novo título; confira os nomes

A saída da criadora de conteúdo Vanessa Lopes, de 22 anos, do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, após apertar o botão da Desistência, na tarde desta sexta-feira (19), impactou o público do reality. Mas a brasiliense radicada no Recife não foi a primeira a desistir do programa.

Já na terceira edição, houve quem declinasse do confinamento, o tatuador Dilsinho Mad Max. Nas três últimas edições, houve desistências, com Lucas Penteado (2021), Tiago Abravanel (2022) e Bruno Gag (2023). Já teve até campeão do programa que desistiu ao tentar novo título (Kleber Bambam).(Confira lista completa de desistentes, abaixo).

Muito se especula sobre as consequências jurídicas que os participantes desistentes enfrentam ao desistir, pois há uma quebra do contrato firmado com a emissora.

E a questão financeira é, aparentemente, o que mais preocupa, afinal, quem desiste do BBB perde todas as regalias adquiridas antes e até durante o reality. Para aqueles participantes que almejavam mais visibilidade, também pesa o fato dele ficar impedido de participar de todos os programas previstos no pós-reality ou pós eliminação.

Quando um participante é convidado a entrar no BBB, ele assina um contrato sobre sua permanência no programa e recebe um cachê inicial, que é dividido em quatro parcelas, sendo a primeira paga no ato na assinatura.

Assim que o participante desiste, ele quebra o contrato e perde o direito das demais parcelas que seriam pagas, além de todos os prêmios conquistados dentro da casa.

Essas questões jurídicas são bastante sigilosas e nenhum ex-BBB que tenha desistido já falou sobre o assunto até o momento.

Confira todos os participantes que desistiram:

Dilsinho ‘Mad Max’ (BBB 3)

Primeiro a desistir do reality, em apenas dez dias de confinamento.

Leonardo Jancu (BBB 9)

Apertou o Botão da Desistência durante a estreia do Quarto Branco, idealizado como punição que confinava três participantes em um cômodo branco.

Kleber Bambam (BBB 13)

Participante que tentava ser bicampeão do reality, não aguentou a pressão do programa e decidiu ir embora.

Alan (BBB 16)

O professor de filosofia decidiu sair a edição após descobrir que o pai estava com câncer de pulmão.

Lucas Penteado (BBB 21)

Ator se desentendeu com a maior parte da casa e protagonizou uma cena forte ao ser humilhado pela cantora Karol Conká, que viria a ser a mais rejeitada da história das votações do programa. Lucas não aguentou a pressão psicológica e apertou o botão.

Tiago Abravanel (BBB 22)

Segundo ele mesmo explicou, não soube jogar o jogo e não conseguiu estabelecer alianças fortes dentro do programa.



Bruno Gaga (BBB 23)

Após sair da casa, explicou que estava sofrendo com as pressão psicológica do jogo, além da saudade da família.

