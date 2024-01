A- A+

BBB 24 Botão da desistência é acionado e brothers tomam susto na casa do BBB 24 Participantes bricaram afirmando que o cômodo teria sido arrombado

Enquanto estavam na área externa da casa do BBB 24, os participantes do reality tomaram um susto no início da tarde desta quarta-feira (24), após o botão da desistência disparar. Sem entender o motivo, todos correram para a sala.

Dentro do cômodo, os brothers não viram nada e tentaram investigar o ocorrido: "Estou caçando alguma coisa para achar", falou Luigi. Já Juninho brincou dizendo que a casa mais vigiada do Brasil teria sido arrombada.

Em conversa com Rodriguinho e Pitel, Fernanda imaginou se tratar de um teste por parte da produção. "Estão testando o botão". O cantor, por sua vez, em tom mais humorado, disse acreditar que foi um "invasor" para uma gravação de um novo quadro do programa.

