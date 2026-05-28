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SÃO JOÃO 2026 Elba Ramalho e Solange Almeida abrem as portas da ativação da Boticário no São João de Caruaru Artistas fazem pocket neste sábado (30), na Casa Boti, em noite de abertura dos festejos da cidade

O tengo-lengo-tengo em Caruaru começa neste sábado (30) e segue em maratona até os últimos dias de junho, em mais um São João dos 'bão'.



E, pelo décimo ano consecutivo, O Boticário chega junto dos festejos e leva para a "Capital do Forró" a Casa Boti - montada na Antiga Estação ferroviária da cidade, com assinatura do arquiteto Zé Vagner.



Este ano quem abre a ação da marca, que traz como conceito “O São João é a Nossa Casa”, são as cantoras Elba Ramalho e Solange Almeida, com pocket show aberto ao público para forrozar ao som de dois nomes potentes dos festejos juninos no Nordeste.





Além delas, Lucy Alves Joyce Alane, Matheus Fernandes e Gerlane Lops participam da festa na casa, que tem projeto assinado pelo arquiteto Zé Vagner.

A Casa Boti

Além de Caruaru, a Casa Boti chega também este ano em outras doze praças com festejos juninos no Brasil.



São elas: Petrolina (PE), Mossoró (RN), Maracanaú (CE), Maceió (AL), Cruz das Almas e Irecê (BA), Imperatriz (MA), Itabaiana (SE) e no São João da Thay, em Parnaíba (PI).



Crédito: Divulgação/Boticário





São Paulo e Belo Horizonte também vão receber ações da marca para o São João.

Além dos pockets shows com artistas, o público também vai contar com experiências, entre elas, espaços instagramáveis, estações de maquiagem gratuita e distribuição de brindes.

“O Boticário tem muito orgulho de, há 10 anos, apoiar o São João pelo Brasil. Estar presente em Caruaru é sempre especial, pois temos histórias lindas dessa relação de carinho entre os consumidores da região e as experiências que proporcionamos com os nossos produtos", comenta Juliana Razini, Diretora de Franquias do Grupo Boticário.

Programação musical da 'Casa Boti'em Caruaru:



Sábado, 30 de maio

Elba Ramalho

Solange Almeida



Sábado, 6 de junho

Lucy Alves



Sábado, 13 de junho

Joyce Alane



Sábado, 20 de junho

Matheus Fernandes



Quarta-feira, 24 de junho

Gerlane Lops



SERVIÇO

Abertura da "Casa Boti" no São João de Caruaru

Com pockets shows de Elba Ramalho e Solange Almeida

Quando: Sábado (30), a partir das 17h40

Onde: Antiga Estação Ferroviária

Acesso gratuito

Informações: @oboticario

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