Botox anal? Fábio Porchat revela em seu programa que fez procedimento; veja o vídeo

Público foi às gargalhadas com Fábio Porchat em seu programa “Que História é Essa, Porchat?”. O apresentador revelou que passou por uma sessão de aplicação de botox em uma região aparentemente “incomum” para este tipo de procedimento: o ânus.

Em consulta com dermatologista na época em que estava “mais gordinho”, o médico perguntou-lhe sobre suar muito. Falando sobre suor nas axilas, o questionou se ele suava muito na virilha. Mesmo com a resposta negativa, o profissional o convenceu a fazer a aplicação na área. “São umas agulhinhas que eu coloco na virilha e está tudo certo”, tinha dito o médico.

Porchat seguiu contando: ao ficar pelado no consultório, o médico começou a aplicação das agulhas. O apresentador começou, então, a falar como se estivesse sendo furado naquele momento. “As agulhadinhas na virilha é pequeninha e são umas 50 agulhadinhas”, disse, interpretando as dores que sentiu.



Veja o vídeo:



Porém, da virilha, o dermatologista foi descendo com a aplicação das agulhas. “Ele foi indo virilha para um lado, para o outro e ele foi descendo. Ele foi para a zona morta, para a terra do nunca, a cordilheira dos Andes, a costurinha e começou a me doer um pouquinho mais, mas eu queria demonstrar paz e tranquilidade”, contou Porchat, arrancando risadas do público.

O médico perguntou-lhe se poderia continuar. Porchat imaginou que a pergunta era por conta das dores.“O que ele quis dizer era continuar no caminho das índias, ele queria fazer a botocada anal. A primeira pontadinha que eu senti no c* me arrepiou de um jeito que veio no pelinho daqui de cima”, falou, mostrando como foi sua reação.



