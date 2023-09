A- A+

LITERATURA Box de Raimundo Carrero, "Ceifa Sangrenta em Campo de Batalha" é lançado nesta quinta-feira (31) Lançamento da quadrilogia conta com sessão de autógrafos no Centro Cultural Raimundo Carrero

Composto por obras lançadas entre 1984 e 1992, o escritor pernambucano Raimundo Carrero apresenta, nesta quinta-feira (31), às 20h, o box “Ceifa Sangrenta em Campo de Batalha". Com entrada gratuita, o evento de lançamento acontece no Centro Cultural Raimundo Carrero, no bairro da Soledade, no Recife, onde haverá uma sessão de autógrafos com o autor. A entrada é gratuita.



Jornalista, escritor e crítico literário, Carrero se tornou um dos principais nomes da literatura pernambucana durante seus quase 50 anos de carreira. Ocupando a terceira cadeira da Academia Pernambucana de Letras (APL), que tem como patrono Frei Caneca, o autor já escreveu cerca de 22 obras que lhe renderam vários prêmios literários, como o prêmio Jabuti.

Box com novas edições

Lançada no último mês em São Paulo pela programação da Ocupa OIA, a obra compila quatro títulos da trajetória do artista. São eles: “A Dupla Face do Baralho” (1984), "Viagem no Ventre da Baleia” (1987), “Os Extremos do Arco-Íris” (1992) e “Sinfonia Para Vagabundos” (1992).



As novas edições contam com projeto de reedição do escritor, editor e diretor de publicações Thiago Medeiros. Já a artista pernambucana Hallina Beltrão assina o trabalho desenvolvido para a capa e as ilustrações que compõem a identidade visual do box. A obra traz como novidade textos do prefácio, orelha e contracapa de cada livro elaborados pelo escritor e amigo José Castello, que ajuda o leitor a entender um pouco de onde vem a ficção de Carrero.

“Os quatro livros desenham a alma de um escritor que ainda lutava para nascer”, explica Castello.

Serviço:

Lançamento do Box “Ceifa Sangrenta em Campo de Batalha”

Quando:Hoje a partir das 20h

Local: Centro Cultural Raimundo Carrero - Av. João de Barros, 1468, Soledade

Entrada gratuita

Preço do box: R$ 200

